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Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED

Бренд Digma Pro, производитель электроники, запустил в продажу новую серию телевизоров с технологией OLED, частотой обновления экрана в 120 Гц, и алгоритмом умной и непрерывной подстройки изображения Dolby Vision IQ. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Новая линейка телевизоров воспроизводит изображение в формате Ultra HD 4K. Технология OLED обеспечивает более глубокий черный цвет чем традиционные экраны за счет органических диодов, которые излучают свет независимо друг от друга. Частота обновления в 120 Гц обеспечивает плавность картинки. Динамический диапазон HDR10+ дополнительно способствует улучшению качества изображения, а расположение динамиков формирует объемное звучание.

Модели оснащены технологией Dolby Atmos, которая обеспечивает многомерный и объемный звук. Схема расположения динамиков формирует объемное звучание (2х12 Вт + 20 Вт + 2х5 Вт). Алгоритм Dolby Vision IQ обеспечивает умную и непрерывную подстройку изображения благодаря встроенным датчикам освещения. Это позволяет создать реалистичную картинку за счет оптимизации параметров яркости, контрастности и цветопередачи для каждого конкретного кадра.

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Digma Pro
Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED

Операционная система Google TV позволяет искать и смотреть любимые фильмы и просматривать рекомендации от платформы. Поддержка голосового управления Farfield дает возможность отдавать голосовые команды на включение и выключение устройства, регулировать громкость и переключать каналы, что может быть очень полезно, когда пульт находится далеко.

Функция MEMC пригодится как во время игр, так и при просмотре спортивных трансляций и динамичных фильмов. Телевизор передает движение в кадре четко, без дерганий и разрывов. Игровой режим расширит возможности нового телевизора: можно подключить консоль и устройство автоматически оптимизирует изображение под игровой режим с минимальной задержкой.

Телевизоры оснащены возможностью трансляции видео на телевизор с телефона, планшета или ноутбука, за функционал отвечает технология Chromecast.

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Чтобы глаза не уставали после просмотра фильмов или долгого геймплея, в новинках используется фильтр Low Blue Light. Он снижает содержание синего цвета в картинке и тем самым минимизирует негативное воздействие на глаза.

Дизайн телевизоров выполнен в минималистичном стиле. Тонкий безрамочный корпус визуально расширяет экран. В качестве опоры выступают две хромированные ножки.

В продаже доступны модели с диагональю 55 и 65 дюймов. Стоимость телевизоров начинается от 145 000 руб.

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