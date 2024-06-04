На российский рынок поступили новые мониторы Xiaomi

Компания diHouse объявила о поступлении на российский рынок новых мониторов Xiaomi – игровая модель Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi и модель для офиса Xiaomi Monitor A24i. К началу 2024 г. объем российского рынка мониторов дошел до отметки 3,62 млн штук: этот показатель на 19% больше данных предыдущего года. Основными драйверами роста выступают офисные и игровые модели.

Монитор Xiaomi G34WQi с изогнутыми краями — топовая геймерская новинка. Сверхширокий экран WQHD (Wide Quad High Definition) с дополнительным рабочим пространством открывает пользователю широкий обзор и полное погружение в игровой процесс. Кроме гейминга, данная модель подойдет для выполнения сложных задач, например, работы с графикой и видеомонтажа.

Высокая частота обновления 180 Гц обеспечивает плавность игрового процесса. Быстрый отклик, составляющий всего 1 миллисекунду, снижает уровень расплывчатости картинки. Соответствие монитора требованиям стандарта FreeSync Premium — поддержке частоты кадров видеокарты и монитора в реальном времени — свидетельствует об уменьшенном количестве разрывов изображения и задержек при отображении динамических сцен.

Профессиональный цветной дисплей с цветовой гаммой 95% DCI-P3 и 100% sRGB отображает широкий спектр цветов и максимально реалистично передает изображение. Низкий уровень синего излучения, подтвержденный международным сертификатом TÜV Low Blue Light, защищает зрение: при включении режима низкого синего света монитор автоматически отфильтровывает коротковолновой синий свет, что позволяет работать за ним на протяжении долгого времени.

Xiaomi G34WQi

Эргономичный дизайн модели с тонкой рамкой, иммерсивной настраиваемой подсветкой, возможностью установки высоты и наклона и закрепления монитора на стене позволяют идеально вписать его в игровое пространство или рабочую зону.

Монитор Xiaomi A24i является современным и технологичным решением для рабочих пространств, но также может подойти в качестве универсального домашнего монитора для повседневного использования. Отличительной особенностью устройства является высокая частота обновления экрана 100 Гц, что делает эту модель отличным вариантом для корпоративного использования по приемлемой цене с широким функционалом.

Благодаря использованию IPS-матрицы, яркости 250 нит и поддержке HDR монитор четко передает цвета. Цветовой охват гаджета – 99% sRGB. Дополнительную точность отображаемых цветов обеспечивает заводская калибровка матрицы Delta E <2. Низкий уровень синего света, подтвержденный сертификатом TÜV Low Blue Light, позаботится о сохранении здорового зрения. Стандартный компактный размер экрана 23,8 дюйма подойдет для ежедневного использования и большинства рабочих задач.

Продуманная конструкция без рамок расширяет рабочую область монитора и не утяжеляет общий вид. Удобная ножка с отверстием подойдет для компактной организации проводов на рабочем столе. Используя несколько мониторов, можно организовать систему для просмотра медиафайлов или работы с множеством программ и документов. Угол наклона регулируется от -5° до 15°, угол обзора составляет 178°.