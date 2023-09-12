Расширение линейки мониторов Progress от Digma: новые модели с частотой обновления 100 Гц

Бренд Digma, производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, пополнил линейку Digma Progress 24- и 27-дюймовыми игровыми мониторами с достойными характеристиками. Модели обладают быстрым временем отклика 5 мс и частотой обновления экрана 100 Гц. Благодаря этому устройства воспроизводят плавное и четкое изображение даже в динамичных шутерах, файтингах и гонках. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Все устройства имеют разрешение Full HD (1920x1080 пикселей). Минимально тонкие рамки экрана помогают полностью погрузиться в атмосферу игры или в просмотр фильма. 24-дюймовый монитор Digma Progress 24P503F и 27-дюймовый Digma Progress 27P503F оснащены IPS-матрицами. Они с высокой точностью воспроизводят до 17 млн оттенков.

Digma Progress 27P503F

24-дюймовый Digma Progress 24A502F оборудован VA-матрицей. Ее особенность заключается в глубине черного цвета и высококачественной цветопередаче. Модель наделена высоким коэффициентом контрастности 4000:1: на экране можно детально разглядеть даже мелкие объекты.

Каждый из мониторов получил широкие углы обзора 178 градусов. Это позволяет видеть изображение с разных ракурсов без потери цвета. Яркость Digma Progress 24P503F и Digma Progress 27P503F составляет 250 кд/м2, а Digma Progress 24A502F - 300 кд/м2. Пользоваться новинками будет комфортно как при естественном, так и при искусственном освещении. Поверхность дисплея у всех моделей сделана полуматовой, чтобы защитить экран от бликов, а глаза от усталости. Технология Low Blue Light отфильтровывает излучение вредного синего цвета в картинке, а функция Flicker Free устраняет эффект мерцания экрана (широтно-импульсную модуляцию, ШИМ). Это помогает снизить нагрузку на зрение для пользователей, которые проводят много времени за компьютером.

Частота обновления экрана 100 Гц и время отклика 5 мс позволяют получить плавную и четкую передачу динамичных сцен в фильмах и играх. Мониторы также подойдут для работы с мультимедийным контентом.

Digma Progress 24P503F

Digma Progress 24P503F и Digma Progress 27P503F снабжены портами VGA, HDMI и DisplayPort для удобного подключения к ноутбуку, телевизору, игровой консоли и другим устройствам. Также у этих моделей есть два встроенных динамика. У Digma Progress 24A502F предусмотрены разъемы VGA и HDMI. Все новинки имеют разъем minijack 3,5 мм для наушников.

У каждой модели настраивается угол наклона экрана. С помощью крепления VESA 75х75 игровой монитор легко установить на специальный кронштейн или закрепить на стене.

Приобрести мониторы можно на «Ozon» и в «Ситилинке».

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории Россиии является компания Merlion.