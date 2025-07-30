Игровые мониторы Digma Overdrive получили новые расцветки

Бренд Digma расширяет товарную линейку игровых мониторов серии Overdrive 24P410F. Модели стали популярными у пользователей благодаря высокой частоте обновления 200 Гц и низкому отклику в 1 мс. Теперь они выпускаются дополнительно сразу в двух летних оттенках: мятном и сиреневом. Новые цветовые решения расширяют варианты комбинаций для дизайна рабочего или игрового пространства. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Все ключевые характеристики 23.8" мониторов сохранились. IPS матрица с разрешением 1920х1080 (FullHD), время отклика 1 мс и высокая частота обновления экрана создают плавную картинку в играх и при просмотре динамичных фильмов. Поддержка синхронизации FreeSync / G-Sync помогает устранить разрыв изображения без дополнительной нагрузки на компьютер.

Яркость мониторов составляет 300 кд/м², что создает комфортные условия работы даже при ярком освещении – антибликовое покрытие делает изображение четким. Чтобы глаза меньше утомлялись во время долгих сессий за компьютером, добавлен фильтр Low Blue Light, который снижает воздействие синего цвета.

Игровые мониторы Digma Overdrive получили новые расцветки

Для подключения к компьютеру или ноутбуку доступны разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort. Для аудиоустройств предусмотрен Audio Out, также имеется порт USB 2.0. Крепление VESA дает возможность повесить монитор на кронштейн или прикрепить к нему мини-ПК. RGB подсветка на задней стороне корпуса подчеркивает игровую направленность модели.

Мониторы Overdrive 24P410F – это универсальное решение для широкого спектра задач: от игр и работы с графикой до просмотра мультимедийного контента и повседневного использования. Разнообразие цветовых вариантов дает каждому пользователю возможность выбрать модель, которая хорошо впишется в интерьер рабочего пространства или игровой зоны.

Мониторы уже доступны у партнеров и сети магазинов «Ситилинк».