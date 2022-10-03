Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall

Компания Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall, которая специализируется в области IP-решений для управления видеостенами и цифровыми информационно-рекламными вывесками. Представители Sharp NEC Display Solutions сообщили CNews, что соглашение касается выпуска новой версии мощного аппаратно-независимого программного обеспечения управления видеостенами Hiperwall.

Hiperwall 8.0 — одно из крупнейших обновлений программного обеспечения компании на сегодняшний день, которое улучшает целостность контента, производительность системы и возможности обмена контентом. Благодаря сочетанию программного обеспечения Hiperwall с опытом, воплощенным в решениях Sharp/NEC, заказчики получают аналитическую информацию, необходимую им для принятия обоснованных решений. Как стратегический партнер, Sharp/NEC предложит своей партнерской сети собственную версию программного обеспечения Hiperwall 8.0, которое будет использоваться в ее дисплеях, проекторах и dvLED-решениях.

Hiperwall версии 8 — это полный набор приложений для проектирования и эксплуатации любой системы визуализации, такой как светодиодные панели или видеостены, используемые для принятия обоснованных решений. В новой версии ПО добавлено управление зонами видеостен, поддержка контента 4K с высокой частотой кадров и упрощен обмен контентом между системами. Новые средства включают в себя управление зонами и разрешениями, упорядоченный обмен данными между видеостенами и повышенную эффективность для более качественного отображения контента.

Функция HiperZones позволяет администраторам видеостен поддерживать целостность отображаемого контента, снижая вероятность нежелательного вмешательства со стороны пользователей. В новой версии программного обеспечения Hiperwall также добавлена функция HiperCast Pull, упрощающая настройку HiperCast и позволяющая обмениваться контентом между видеостенами на базе Hiperwall без каких-либо изменений в сети или в серверов в организации.

Новая технология HiperSource Streamer+ позволяет пользователям максимально задействовать возможности визуализации сертифицированных Hiperwall ПК HiperView от Seneca, а современные дисплеи UHD теперь поддерживают плавный вывод контента 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Благодаря обновленной базовой технологии, лежащей в основе HiperSource Streamer+, обработка потокового контента стала более эффективной, что позволяет видеостенам Hiperwall поддерживать большее количество одновременных потоков контента с одного ПК HiperSource Streamer.

«Контент становится все более разнообразным, увеличивается разрешение, появляются новые источники контента с разрешением до 4K60. Hiperwall теперь можно использовать для отображения контента самых разных стандартных источников, от источников с наименьшим разрешением и низкой частотой кадров до источников с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду», — комментирует Стивен Уэйр (Stephen Wair), руководитель бизнес-направления решений для диспетчерских и ситуационных центров Sharp NEC Display Solutions Europe.

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? Инновации для промышленности

***

Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH — это мировой поставщик профессиональных и коммерческих визуальных технологий и решений для цифровых медиасистем. Компания является совместным предприятием корпораций Sharp и NEC. Портфель продуктов включает в себя ЖК-дисплеи, ламповые и лазерные проекторы, решения для визуализации на больших поверхностях Direct View (dvLED), технологии с поддержкой 8K и 5G, решения для совместной работы, инструменты для калибровки, аналитические решения на базе Интернета вещей и ИИ.

Sharp NEC Display Solutions поставляет продукцию и услуги для следующих отраслей: розничная торговля, предпринимательство, образование, развлечения, транспорт, энергетика, коммунальное хозяйство и многие другие.