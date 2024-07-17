Холдинг «Т1»: 62% отечественных ИБ-стартапов в 2023 году показали чистую прибыль

Специалисты аналитического агентства холдинга «Т1» проанализировали динамику развития отечественных компаний в области информационной безопасности за 2023 г., а также назвали ключевые рыночные тренды. Авторы рассмотрели как корпоративный сегмент разработчиков, так и ИБ-стартапы. Результаты сформированы на основе данных из реестра отечественного ПО, Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и открытых источников.

Сегмент информационной безопасности — один из самых динамично развивающихся: на данный момент в реестре зарегистрировано свыше 800 решений от 250 разработчиков. По итогам прошлого года прирост ИБ-систем составил 20%, тогда как годом ранее — 15%. Наиболее ускоренно растут средства управления событиями информационной безопасности (SIEM), резервного копирования и автоматизации ИБ-процессов. Увеличилось и число разработчиков: по итогам 2023 г. прирост составил 38%.

С начала процесса активного импортозамещения бизнес проявляет особенный интерес к отечественным решениям информационной безопасности. Так, в 2022 г. затраты на продукты и услуги в области ИБ составили порядка 4% от всех затрат российских компаний на цифровизацию. Топ-3 отраслями по количеству инвестиций в информационную безопасность стали ИТ-сектор, финансы и горная промышленность. Эксперты также выделили индустрии, где обновление решений в связи с особенной уязвимостью данных и частотой утечек происходит чаще остальных — ритейл, в частности электронная коммерция, и банкинг.

Рынок решений в области информационной безопасности оказался перспективным и для стартапов. Всплеск запусков пришелся на 2022 г., при этом уже в 2023 г. 86% проектов генерировали выручку, а 62% из них демонстрировали чистую прибыль. Убыточными остались лишь 26% проектов. Аналитики выделили 21 технологическое направление внутри отрасли, наиболее востребованными из которых среди стартапов стали безопасность контейнеров и API, биометрическая безопасность и симуляция кибератак. Наблюдается и проникновение современных технологий: 13% стартапов для автоматизации ИБ-процессов внедряют искусственный интеллект и машинное обучение.

«Российский рынок ИБ-решений продолжает активно развиваться на уровне как крупного бизнеса, так и небольших стартапов. В условиях роста киберугроз и увеличения объема накапливаемой информации особенно востребованы сейчас средства криптографической и антивирусной защиты информации и электронных подписей, а также инструменты администрирования и управления жизненным циклом ключевых носителей. В ближайшее время возрастет спрос на импортозамещающие межсетевые экраны, средства резервного копирования и выявления целевых атак — инструменты, которые обеспечивают безопасность объектов критической информационной инфраструктуры», — отметил Артем Каранович, руководитель департамента «Цифровой консалтинг» вендора «Нота» (холдинг «Т1»).