Платформа «Вектор плюс» занесена в реестр российского ПО

22 июня 2022 г. платформа «Вектор плюс» была занесена в единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры (присвоен номер 14020). Основной класс ПО определен как «Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов». Занесение в реестр подтверждает соответствие стандартам программы цифрового импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители компании «Дайнемик сан».

Платформа «Вектор плюс» – это решение для автоматизации функций внутреннего аудита, управления рисками, внутреннего контроля и комплаенса. Решение может подойти предприятиям, которые хотят автоматизировать внутренние процессы, освободить сотрудников от рутинных задач, прогнозировать и предотвращать риски, обеспечить противодействие коррупции. Решение подходит для решения задач как малого и среднего бизнеса, так и крупных распределенных компаний со сложной организационной и территориальной структурой.

«Вектор плюс» обеспечивает: выявление угроз причинения ущерба вследствие мошенничества; проверку контрагентов на предмет недостоверности данных и возможного конфликта интересов; оценку надежности контрагентов и их финансового состояния; мониторинг соблюдения ограничений и запретов государственными служащими; расширенные возможности для роста и развития бизнеса; ускорение и упрощение процессов планирования, проведения и анализа результатов аудиторских проверок; выявление и устранение замечаний, их причин и последствий; обеспечение контроля исполнения корректирующих действий; снижение операционных потерь от реализации рисков; сокращение процесса согласования и сбора информации.

Платформа состоит из следующих функциональных модулей:

Модуль «Внутренний аудит» осуществляет процедуры планирования и проведения аудиторских проверок, а также мониторинга разработки и исполнения планов корректирующих мероприятий. Система обеспечивает решение следующих задач: ускорение процедур планирования и проведения программы аудиторских проверок; хранение данных о результатах внутренних и внешних проверок в едином информационном пространстве; создание карточек проверок и внесение в них данных результатов контрольных мероприятий ответственными сотрудниками; разработка ответственными сотрудниками планов корректирующих мероприятий (ПКМ), в том числе: контроль сроков исполнения ПКМ; внесение данных об исполнении запланированных мероприятий; приложение подтверждающих документов.

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Модуль для внутреннего контроля и экономической безопасности осуществляет мониторинг и проверку действующих контрагентов и участников закупочных процедур на основании загруженной информации из подключенных внешних и внутренних источников. Система обеспечивает решение следующих задач: выявление и предупреждение угроз причинения ущерба организации вследствие мошенничества и недобросовестного исполнения условий контракта; создание условий для проведения эффективных проверок всех участников закупочных процедур на предмет их финансового состояния, надежности и возможного конфликта интересов в установленные регламентом сроки; снижение вероятности возникновения репутационных рисков Общества и судебных издержек.

Модуль «Управление рисками» автоматизирует процесс управления рисками в организации. Управление рисками состоит из следующих процедур: идентификация; оценка рисков; воздействие на риски; мониторинг рисков; оценка эффективности и совершенствование управления рисками; отчетность о состоянии и совершенствовании управления рисками.

Модуль «Комплаенс» предназначен для мониторинга соблюдения антикоррупционного законодательства. Система обеспечивает решение следующих задач: автоматизация сбора, обработки, хранения и первичного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных работниками; автоматизация сбора, обработки, хранения и первичного анализа сведений, необходимых для приема на работу, представленных кандидатами; выявление признаков несоблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей, в том числе признаков недостоверности и неполноты представленных работниками/кандидатами сведений и личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также аффилированность с контрагентами (включая победителей закупочных процедур).