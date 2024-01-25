Новые отечественные модули расширения частотного диапазона до 170 ГГц компании MWAVE доступны для заказа

С января 2024 г. модули расширения частотного диапазона (МРЧД) ВЕКТОР компании MWAVE доступны для заказа в составе измерительной системы «КобальтFX». Об этом CNews сообщили представители компании «Планар».

Компания «Планар» приняла активное участие в разработке и испытаниях опытных образцов и является эксклюзивным дилером МРЧД MWAVE на территории России.

Измерительная система «КобальтFx» предназначена для измерения S-параметров в диапазоне миллиметровых длин волн от 18 до 178 ГГц и может быть использована для проверки, настройки, исследования и разработки различных радиотехнических устройств, используемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации, измерительной технике, в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов. Основу системы составляет высокопроизводительный векторный анализатор цепей (ВАЦ) серии «Кобальт C4xxx» и модули расширения частотного диапазона.

Новые отечественные модули расширения частотного диапазона до 170 ГГц компании MWAVE доступны для заказа

Модули расширения частотного диапазона (МРЧД) серии «Вектор» работают совместно с ВАЦ серии «Кобальт», образуя измерительную систему комплексных коэффициентов передачи и отражения в расширенном диапазоне частот. Управление системой осуществляется программным обеспечением анализатора.

Модули представлены в трех вариантах исполнения, различающихся по диапазону рабочих частот: «Вектор 50» — 75 ГГц, «Вектор 75» — 110 ГГц, «Вектор» 110 — 170 ГГц (в процессе испытаний).

МРЧД могут применяться для измерения фильтров, в антенных измерениях и для измерений на зондовых станциях (on-wafer). Возможна работа с непрерывным сигналом и с модулированной несущей.

Модификации МРЧД со встроенным аттенюатором «Вектор-А» позволяют перестраивать выходную мощность в диапазоне до -40 дБ (тип. -50 дБ), что позволяет измерять параметры активных устройств (усилителей, МШУ), в том числе точку компрессии в автоматическом режиме. Готовится к производству модификация МРЧД для работы с прямоугольными волноводами российских стандартов от 53 до 178 ГГц.

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Автономная работа модулей без подключения к анализатору цепей не предусмотрена.

«Сегодня субтерагерцовый частотный диапазон (0,1–1 ТГц) в России в смысле метрологических средств измерений остается слабо освоенным и в настоящий момент является одной из важнейших государственных задач, – сказал директор «Планар» Сергей Заостровных. – Мы рады принять участие в разработке и производстве такого уникального отечественного решения, как конверторные модули компании MVAWE и верим, что данное решение приведет к прорыву во многих отраслях радиоэлектронной промышленности. В ходе производственных испытаний и сравнительного анализа, было установлено, что технические параметры данных приборов нисколько не уступают зарубежным аналогам. В ближайшем будущем модули будут внесены в Госреестр СИ, а также после окончания испытаний начнется мелкосерийное производство модулей с более высоким частотным диапазоном 110–170 ГГц».

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Более 30 лет компания «Планар» является предприятием, специализирующихся на разработке и производстве электронного оборудования. В настоящее время компания развивается, наращивая свои производственные мощности для выпуска широкого спектра телекоммуникационных и контрольно-измерительных решений мирового уровня. «Планар» обеспечивает не только гарантию на каждое свое изделие, но и предлагает постгарантийное обслуживание, консультации и техническое сопровождение.