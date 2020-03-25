«Ростех» использует виртуальную платформу «Вектор» для дистанционной работы

Сотрудники госкорпорации «Ростех» смогут удаленно подключиться к рабочему процессу с помощью интернет-платформы образовательной программы «Вектор». Возможности виртуальной площадки, созданной академией «Ростеха», позволяют собирать группы разного профиля и создавать отдельные рабочие кабинеты, где можно обмениваться информацией, а также ставить рабочие задачи и следить за их выполнением.

Доступ к функциональности платформы открыт не только для участников программы «Вектор» (в том числе бывших), но и для других сотрудников всех предприятий корпорации.

«Все больше компаний переходят на удаленный режим работы в условиях пандемии коронавируса. Для «Ростеха» здоровье и безопасность сотрудников – несомненный приоритет, поэтому мы также переводим в онлайн часть наших рабочих процессов. Академия "Ростеха" первой запустила онлайн-проект в масштабах всей корпорации – в программе участвуют сотрудники из более чем двухсот городов. На сегодняшний день доступ к интернет-платформе уже есть у нескольких тысяч человек, в ближайшее время к удаленной работе смогут подключиться значительно больше сотрудников», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Платформа была разработана специально под образовательную программу «Вектор». В рамках обучения на ее базе проходит онлайн-обучение и диагностика сотрудников, реализуются командные работы, объединяющие коллег из разных регионов. На площадку могут зайти только сотрудники предприятий Корпорации, персональные данные защищены специальными протоколами безопасности.

«За два года действия программы "Вектор" заявки на участие подали 7 тыс. человек, все они уже сумели познакомиться с возможностями виртуальной площадки. Проект показал, что для успешной совместной работы участникам совершено не обязательно находиться в одном кабинете и даже в одном городе. Платформа имеет очень широкий функционал. Уверена, что ее возможности помогут сотрудникам "Ростеха" успешно решать рабочие задачи, несмотря на внешние обстоятельства», ‒ отметила генеральный директор академии «Ростеха» Елена Романова.

В рамках программы «Вектор» «Ростех» выявляет и обучает технологических лидеров – сотрудников, которые будут разрабатывать и вести перспективные гражданские проекты. В ходе обучения участники под руководством наставников трансформируют инновационные идеи в реальные технологические проекты. Победители получают финансирование от «Ростеха» и попадают в корпоративный акселератор, где проект совершенствуется и доводится до уровня рабочей модели.