Студент НГУ разработал программное обеспечение для настройки ускорителя СКИФ

Программное обеспечение, написанное студентом Новосибирского государственного университета Владиславом Родякиным, стало важной частью системы управления одного из самых масштабных научных проектов России — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Сегодня этот софт уже используется в работе уникального ускорительного комплекса, строящегося в наукограде Кольцово. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Как известно, СКИФ — это мегасайенс-установка, ставшая первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. Этот комплекс открывает широчайшие возможности для исследований в самых разных областях — от материаловедения до медицины. Благодаря высокой яркости и когерентности излучения, СКИФ позволяет буквально «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Реализация таких проектов существенно укрепляет позиции России в международной научной кооперации и создает технологическую базу для прорывных разработок в наукоемких отраслях.

Программа, которую создал Владислав, представляет собой конфигурационную базу данных. Она хранит информацию об устройствах ускорителя и позволяет автоматически передавать ее в управляющие системы.

«По сути, это описание ряда параметров устройств СКИФа, которое потом передается в управляющее программное обеспечение. То есть моя программа обеспечивает другие программы актуальными данными для работы с «железом» ускорителя», — сказал Владислав Родякин, выпускник бакалавриата физического факультета НГУ.

Работа над программой стала для Владислава выпускной квалификационной работой. Ее он выполнял, входя в состав команды сотрудников Института ядерной физики СО РАН, которая отвечает за автоматизацию процессов в проекте СКИФ и других российских ускорителях. Программное обеспечение разрабатывалось с октября по май и заняло около 20 ч в неделю в течение нескольких месяцев. Сейчас Владислав продолжает поддерживать и дорабатывать свою систему на основе запросов, поступающих в ходе эксплуатации.

«Мне особенно понравилось, что работа в ИЯФ давала реальную самостоятельность. Я прошел весь цикл — от проектирования базы данных до создания интерфейса, веб-приложения и интеграции в систему управления. Это уникальный опыт: в бизнес-индустрии начинающие программисты часто получают рутинные задачи, а здесь я работал как человек-оркестр», — сказал Владислав.

Тесное сотрудничество научных институтов Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета продолжается на протяжении всей истории вуза. Такой подход позволяет студентам включаться в реальные исследовательские и инженерные проекты уже на этапе обучения. И проект, выполненный Владиславом, — яркое тому подтверждение.

«Наше направление на физфаке НГУ специально готовит студентов к работе с научными установками и к написанию программного обеспечения для них. На третьем году обучения я прошёл курс, преподаватель которого как раз занимался ПО для СКИФа — он и пригласил меня в команду. Так я оказался в большом научном проекте», — сказал Владислав.

Сегодня Владислав Родякин продолжает учебу в магистратуре и работу в Институте ядерной физики. Его опыт показывает: университет может быть не только местом учебы, но и стартовой площадкой для участия в передовых проектах национального и международного масштаба.