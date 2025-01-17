Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет

Оператор AT&T отказался предоставлять интернет жителям Нью-Йорка. Он полностью ушел из этого города только лишь из-за того, что местные власти попытались заставить его предоставлять интернет малоимущим семьям по очень низким тарифам, но с высокой скоростью доступа. Для него это было невыгодно, и он полностью ушел из города.

Радикальный отказ от льгот

Американский оператор связи AT&T заявил о полном отключении Нью-Йорка (город в одноименном штате США) от своего высокоскоростного домашнего интернета, работающего через сотовые сети. Услуга носит название Internet Air. Как пишет портал Ars Technica, причиной тому стало нежелание следовать новым местным законам, которые обязывают провайдеров предоставлять малоимущим семьям интернет по пониженной цене.

AT&T – это один из крупнейших в мире и крупнейший в США с более чем 116 млн абонентов на III квартал 2024 г. по данным портала Statista.com. Нью-Йорк – крупнейший город США по численности населения. К концу 2023 г. в нем проживало около 8,5 млн человек.

AT&T оставил Нью-Йорк без услуги домашнего беспроводного интернета через сотовые сети 5G. Новый местный закон требует, чтобы интернет-провайдеры с более чем 20 тыс. абонентов в Нью-Йорке предоставляли возможность малоимущим семьям подключать домашний интернет на скорости не менее 25 Мбит/с за $15 (1540 руб. по курсу ЦБ на 17 января 2025 г.) или за $20 (2050 руб.), но на скорости 200 Мбит/с. Эти тарифные планы должны предлагаться только домохозяйствам, которые соответствуют требованиям по доходу, например, имеющим право на Национальную программу школьных обедов, Программу дополнительной продовольственной помощи или программу медпомощи Medicaid.

Была услуга, и нет услуги

Услуга Internet Air, без которой AT&T оставил Нью-Йорк, была запущена в некоторых штатах США в 2023 г. и очень быстро распространила свое действие почти на все штаты. Стандартная цена Internet Air составляет $60 (6150 руб.) в месяц плюс налоги и сборы или $47 (4820 руб.) при наличии у абонента контракта с AT&T на предоставление мобильной связи.

Популярной услуга Internet Air стала довольно быстро, так как она обеспечивает домашний высокоскоростной интернет без проводов, используя сотовые сети 5G. AT&T представил Internet Air как долгосрочную замену DSL-интернета в районах, где оператор не планирует строить оптоволоконную сеть. Ранее AT&T заявил, что не будет вести оптоволоконный домашний Интернет более чем в половине своей проводной зоны покрытия и будет заниматься этим только в наиболее густонаселенных районах.

По итогам IV квартала 2024 г. услугу Internet Air подключили 135 тыс. абонентов (статистика AT&T).

Все дело исключительно в деньгах

Как пишет Ars Technica, с технической точки зрения для оператора не составило никакого труда отключить целый многомиллионный город от своей услуги. Нью-Йорк находится за пределами территории проводной связи, охватывающей 21 штат, в которой AT&T предлагает услуги домашнего интернета по DSL и оптоволокну.

Причиной решения стали деньги. «Хотя мы стремимся предоставлять надежные и доступные услуги интернета клиентам по всей стране, закон о широкополосной связи Нью-Йорка налагает пагубные правила тарифов, которые делают невыгодным для AT&T инвестировать и расширять нашу инфраструктуру широкополосной связи в штате, – заявили представители AT&T. – В результате с 15 января 2025 г. мы больше не сможем предлагать Internet Air, нашу услугу фиксированного беспроводного Интернета, клиентам Нью-Йорка. AT&T Internet Air в настоящее время доступен только в некоторых районах и там, где оптоволокно AT&T недоступно. Нью‑Йорк находится за пределами зоны покрытия наших проводных услуг, поэтому у нас нет других вариантов домашнего интернета в штате».

Нет домашнего, но есть мобильный

Уход AT&T с рынка домашнего беспроводного интернета в Нью-Йорке не означает, что абонентам его мобильных тарифных планов нужно срочно искать нового оператора. AT&T по-прежнему работает в городе как сотовый оператор, и у его клиентов по-прежнему есть возможность выхода в интернет через сети четвертого и пятого поколений со смартфона или других мобильных устройств. Решение AT&T о сворачивании в городе услуги Internet Air на них никак не отразится.

Существующие абоненты AT&T, подключившие услугу Internet Air в Нью-Йорке, могут пользоваться ею в течение следующих 45 дней, после чего предоставление услуги будет остановлено. При этом платить деньги за этот период не потребуется, о чем представители AT&T заявили официально.

«Во время этого перехода клиенты смогут пользоваться своим существующим сервисом AT&T Internet Air до 45 дней бесплатно, пока они найдут другие варианты широкополосного доступа. Мы будем тесно сотрудничать с нашими клиентами в течение этого перехода», – говорится в заявлении оператора.

Подключившим услугу частным абонентам AT&T направит инструкцию по возвращению ему оборудования для Internet Air. Корпоративные клиенты смогут оставить себе любое приобретенное ими устройство для работы этой услуги совершенно бесплатно.