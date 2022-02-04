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Corpsoft24 предоставит облачные услуги ГлавУпДК при МИД России

Corpsoft24 выиграла конкурс на предоставление облачных услуг для ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России).

ГлавУпДК при МИД России, в прошлом году отметившее 100-летие со дня основания, оказывает широкий спектр услуг для комфортной деятельности и жизни в Москве глав и сотрудников иностранных дипмиссий, международных организаций и медиа, а также российского и зарубежного бизнеса. Услугами ГлавУпДК пользуются более 180 посольств и представительств международных организаций, свыше 100 корпунктов СМИ и более 2 тыс. российских и иностранных компаний.

Corpsoft24 предоставит доступ организации к облачным вычислительным ресурсам. Что обеспечит надежную работу кольца сайтов ГлавУпДК, в которое входит 11 веб-ресурсов.

«Среди заказчиков Corpsoft24 как коммерческие, так и крупные государственные предприятия. Для нас большая ответственность принять участие в облачном проекте организации, работающей во благо развития международных связей нашей страны с другими государствами», – отметил Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.

Сотрудничество Corpsoft24 и ГлавУпДК при МИД России продолжается с 2018 г.

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