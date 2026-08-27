Стратегический НИИ, на три года задержавший поставки средств связи в Минобороны, сумел избежать наказания

Минобороны не смогло взыскать с АО «НИИ Солитон» 280 млн руб. неустойки за просрочку на три года поставки в военные части трех ПАК П-266К для цифровых и аналоговых каналов на кабельных, радиорелейных, тропосферных и спутниковых линиях связи. В судах двух инстанций пришли к выводу, что НИИ не смогло осуществить поставки сначала из-за ошибок и нерасторопности Минобороны, а только потом из-за западных санкций.



Суд встал на сторону НИИ

Суды сразу двух инстанций встали на сторону внесенного в список стратегических АО «НИИ Солитон» (Уфа, Башкирия) в деле, инициированном Минобороны России. Созданная еще в СССР как особое конструкторское бюро научная организация просрочила на три года создание и поставку в военные части трех мобильных аппаратных П-266К для обеспечения военных всеми видами связи.

Серийный выпуск аппаратных каналообразования П-266К был начат еще в 2007 г. Это мобильный программно-аппаратный комплекс связи, который используется в Вооруженных силах России для развертывания цифровых сетей связи. Комплекс предназначен для образования цифровых и аналоговых каналов на кабельных, радиорелейных, тропосферных и спутниковых линиях связи цифровых сетей в системе управления Минобороны России.

freepik Из-за проблем в импортозамещении военные части долго не могли получить средства связи

Сумма государственного оборонного заказа для трех устройств достигала полумиллиарда рублей. Контракт был заключен в 2020 г. со сроком исполнения до ноября 2022 г. Но в итоге изделия были поставлены только в декабре 2025 г.

Из-за просрочки в три года Минобороны потребовала выплатить неустойку в 280 млн руб. и подала соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы.

Работа над мобильными аппаратными

Исполнение госконтракта не заладилось с самого начала. В НИИ «Солитон» в суде объяснили, что с 2020–2021 гг. согласовывали состав изделия, который изначально отсутствовал. С 2021 по 2025 г. в контракт вносились изменения в конструкторскую документацию в связи с заменой частей (блоков) изделия из-за введенных санкций.

Только летом 2025 г. были изготовлены и прошли испытания блоки изделий, и в декабре 2025 г. изделия были поставлены в военные части.

«Фактически с 2020 по 2025 г. отсутствовала возможность изготовить изделие ввиду отсутствия состава блоков, необходимости корректировки конструкторской документации и замены деталей на российские аналоги», — уточнили в НИИ «Солитон». В институте не ответили на запрос CNews.

Подробности исполнения

В ходе разбирательств судья Арбитражного суда Москвы Максим Ларин установил ход взаимодействия института с Минобороны.

Так, в процессе исполнения контракта в технических требованиях на изготовление аппаратных П-266К были выявлены условия, которые не позволяли выполнить контракт своевременно и в полном объеме, что создало необходимость внесения изменений в условия контракта. Но с этим в Минобороны не стали спешить. Указанные решения были утверждены заказчиком только спустя год после заключения контракта — 27 апреля 2021 г.

Представители НИИ неоднократно сообщали в Минобороны о проблемах, просили оказать содействие, устраивали совещания. Но вскоре пришла и новая трудность — грянули санкции, и НИИ столкнулось с проблемами закупки необходимых компонентов.



«В связи с введением санкционных мер в отношении России в феврале 2022 г. возникли проблемные вопросы в отношении невозможности закупки товара», — говорится в решении суда.

В апреле 2022 г. в НИИ инициировали совещание для обсуждения вопросов о влиянии санкционных мер на ход исполнения государственных контрактов. К обсуждению привлекли 16 ЦНИИИ Минобороны России, 630 ВП Минобороны России, ГУС ВС России. По результатам совещания технические требования к контракту решили дополнить, но Минобороны снова не стало спешить. Соответствующие документы министерство утвердило только в июне 2023 г. Суд указал, что срок уже находился «за пределами срока поставки».

В протоколе совещания также было зафиксировано, что основной проблемой при выполнении работ является приостановка поставки электронно-компонентной базы (ЭКБ) отечественного производства, в состав которых входят импортные комплектующие, изготовление и поставка которых затруднена либо прекращена в связи с санкционными ограничениями. В результате работа по переработке схемотехнических и конструктивных решений была завершена лишь в 2025 г.

Основные причины неисполнения контракта

Изучив все обстоятельства дела, суд назвал основные причины несвоевременного исполнения контракта.

Во-первых, это необходимость корректировки технических требований на изготовление аппаратной П-266К в связи с тем, что заказчиком не был определен состав оборудования Э1847 и П-340ГМ, входящих в состав аппаратных П-266К, а также большое количество неточностей в наименовании и количестве покупного оборудования сторонних производителей. Решения о корректировке технической документации были утверждены заказчиком только 27 апреля 2021 г., то есть спустя 343 дня после заключения контракта.

Еще одна причина — неверно определенное Минобороны требование по выбору транспортной базы (кузов-фургон КЗ.5350-11У1.200 (К-5350-11)) и необходимость его замены. «Работы по фактическому созданию новой комплектации кузова-фургона с разработкой конструкторской документации с момента заключения контракта и до фактической передачи кузовов-фургонов (товарная накладная № 1246 от 30.09.2022) заняли 864 дня», — указал в своем решении судья.

Следующая причина — необходимость разработки нового варианта исполнения пульта П-331-МПС, что не было предусмотрено условиями контракта. Разработка пульта потребовала дополнительной разработки нового варианта служебной связи. С момента заключения контракта и до утверждения заказчиком решения о доработке пульта П-331МПС потребовалось 1399 дней.

Еще одна сложность — «невозможность (увеличение сроков) закупки комплектующих в связи с введением санкционных мер недружественными государствами и как следствие необходимость внесения изменений в технические требования».

«С момента направления на четвертое согласование предложений по изменению состава (письмо № 21-1-1/431 от 19 мая 2022 г.) и до утверждения Минобороны России дополнения № 2 к техническим требованиям (дополнительное соглашение № 4 к ГК от 28 июня 2023 г.) прошло 406 дней», — следует из решения суда.

В числе причин — дополнительная работа по доработке конструкторской документации, изготовлению и проведению типовых испытаний блоков изделия Э1847 (рабочее место оператора). С момента принятия решения (решение № Р21-1/19 от 06.09.2022) и до завершения типовых испытаний (акт № 20 ТИ блока ИТ-340 от 04 августа 2025 г.) прошло 1064 дня.

Решение суда

В итоге судья Максим Ларин принял решение отказать Минобороны в иске. «С учетом установления судом неисполнения (и долгого исполнения) встречных обязательств, а также с учетом статьи 401 ГК РФ (основания ответственности за неисполнение обязательств) суд не находит правовых оснований для удовлетворения исковых требований», — говорится в решении.

Минобороны попыталось оспорить решение, обратившись в Девятый арбитражный апелляционный суд. Однако снова получило отказ.

«Ссылки истца на статьи 716, 719 ГК РФ отклонены судами, поскольку исходя из переписки истец самостоятельно корректировал техническое задание и согласовывал аналогичные комплектующие. Доводы апелляционной жалобы повторяют доводы искового заявления, изложенные выше, признанные судами необоснованными, в связи с чем оснований для отмены или изменения обжалуемого решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы не имеется», — говорится в решении.

Иск направлен в суд первой инстанции. Решение изготовлено в полном объеме 11 августа 2026 г.

Это не единственный иск Минобороны к «Солитону». В 2025 г. министерство требовало неустойку в 365 млн руб. Иск был удовлетворен частично. Подробности не раскрываются, так как дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

В Минобороны не ответили на запрос CNews.

Борьба с санкциями

НИИ «Солитон» в 2025 г. попал под санкции Великобритании, сообщало «РИА Новости»; в феврале 2026 г. — под санкции Украины.

В своем отчете за 2025 г., опубликованном в июне 2026 г., НИИ «Солитон» описал проблемы, связанные с санкционным давлением. В сведениях о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества, НИИ указал, что в связи с введением экономических санкций со стороны США, ЕС и иных стран в феврале 2022 г. фактически были приостановлены поставки применяемых предприятием ЭРИ ИП (электрорадиоизделий импортного производства).

В институте также указали на сложность использования денежных средств, полученных в рамках государственного оборонного заказа, в счет приобретения ПКИ по другому государственному контракту в целях своевременного исполнения ГОЗ.

В качестве возможных направлений развития НИИ с учетом тенденций рынка и потенциала организации НИИ указал модернизацию разработанного серийно выпускаемого оборудования с целью выполнения возникающих в процессе эксплуатации дополнительных требований и рекомендаций. В частности, это необходимо для выполнения «программы замены ПКИ производства стран НАТО, ЕС и Украины на отечественные аналоги или ПКИ Юго-Восточной Азии». Также модернизация нужна в связи со снятием с производства отдельных комплектующих изделий для обеспечения возможности производства изделий и расширения портфеля заказов.

НИИ указал, что при наличии соответствующего финансирования работы по этому и еще ряду направлений могут быть завершены в ближайшие 3–5 лет. После чего, в том числе, может быть начато серийное производство нового поколения оборудования. Одновременно с работами в области специальных средств связи развернуты работы в области разработки и производства средств для ведомственных сетей связи общего применения, добавили в НИИ.

Чем занимается НИИ «Солитон»

НИИ «Солитон» был создан в 1955 г. как Особое конструкторское бюро (ОКБ), (впоследствии КБ «Кабель»). В 1990 г. КБ «Кабель» преобразован в НИИ «Солитон», в 1994 г. приватизирован и зарегистрирован как акционерное общество с сохранением контрольного пакета акций за государством. К настоящему времени институт провел более 60 научно-исследовательских и 170 опытно-конструкторских работ, в результате которых более 600 наименований аппаратуры и приборов внедрено в серийное производство 14 заводами в 13 городах СССР и РФ.

НИИ «Солитон» специализируется на разработке и производстве аппаратно-программных средств для ведомственных и корпоративных сетей связи как широкого, так и специального назначения. Причем основную часть составляют технические средства для военных сетей связи.

НИИ «Солитон» включено в перечень стратегических предприятий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р (с изменениями и дополнениями). В течение последнего десятилетия доля гособоронзаказа в общем годовом объеме работ НИИ составляла 95–100%, в 2025 г. — 100%.

На конец 2025 г. НИИ владели физические лица Антонина Бычкова, Андрей Медяков (советник гендиректора) и гендиректор Ринард Шариффулин. Каждому принадлежало по 29,5–29,9%. Другие акционеры не называются. «Ростех» вышел из состава участников АО в 2020 г., так как миноритарный пакет не позволял принимать решения, писал «Коммерсант».

По итогам 2025 г. чистый убыток НИИ «Солитон» превысил полмиллиарда при аналогичной выручке, следует из его годового отчета. Компания в 2026 г. планирует выйти из убытков и нарастить выручку.

В отчете «Солитон» раскрыл возможные направления своей работы. Компания считает оптимальной стратегию по выпуску как военной продукции, так и продукции двойного, в том числе гражданского назначения в объеме около 43% от общего объема работ. Сейчас 100% заказов связаны с оборонным комплексом.

В НИИ заинтересованы в получении финансирования. В числе перспективных проектов модернизация аппаратной П-266К путем использования в ее составе выносных комплектов оборудования связи SDH, аппаратуры спектрального мультиплексирования и пакетной коммутации с серийным выпуском аппаратных до 2035 г. А также модернизация аппаратуры комплексов П-340 и Э1847 в части расширения оперативно-технических характеристик оборудования в свете современных тенденций МО РФ по организации боевого управления с целью увеличения объема поставок аппаратуры. Еще одна важное направление — НИОКР «Подходы к реализации мультисервисной сети специального назначения» (шифр «Манетка») в интересах силовых структур, в первую очередь Минобороны России, а также НИОКР «Разработка управляющей электроники для БПЛА» (НИОКР «Стрекоза») и ОКР «Разработка изделия для преобразования интерфейсов 100/1000BASE-TX в 100/1000BASE-FX – МК1000» (ОКР «Конверт»).

Основные потребители продукции АО «НИИ «Солитон» помимо Минобороны: Управление связи Ракетных войск стратегического назначения, Управление связи ВМФ, Управление связи ВВС России.

Мнение экспертов

Юристы считают, что у Минобороны практически нет шансов оспорить судебное решение в кассационной инстанции.

«Суд кассационной инстанции в рассматриваемом случае маловероятно пойдет на изменение судебных актов, поскольку судами первой и апелляционной инстанций достаточно подробно исследованы обстоятельства дела и установлена просрочка самого кредитора, что и послужило основанием для отказа в исковых требованиях», — пояснил CNews Станислав Исаков, советник практики разрешения споров «ССП-Консалт».

Что касается частоты отказов в исках Минобороны, то нельзя сказать, что это частое или массовое явление; такие случаи есть, и каждый из них уникален, поскольку следует устанавливать причину просрочки поставок или выполнения работ. Само по себе удовлетворение иска не повлекло бы разорение НИИ «Солитон», поскольку для признания организации банкротом нужно устанавливать не только наличие долга, но и неспособность расплатиться с кредиторами.

Практика по взысканию неустоек по искам Минобороны неоднородна, добавила управляющий партнер ЮК «Правый берег» Радмила Радзивил. С одной стороны, существует целый ряд дел, где во взыскании неустойки отказали, например дела ПАО «Завод Тула», «Курганмашзавод», «Северная верфь», ЦКБ «Рубин» и другие. При этом есть кейсы, где иски Минобороны удовлетворяли; из недавних — споры с Конструкторским бюро приборостроения (КБП), ООО «Спектр» и АО «Главное управление обустройства войск». Суды в каждом конкретном случае исследуют обоснованность требований, поэтому нет сильных перекосов в ту или иную сторону.