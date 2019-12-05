«Системный софт» перевел ГлавУпДК при МИД России на ОС Astra Linux

«Системный софт» завершила в ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» пилотный проект по импортозамещению операционной системы на серверах ЦОД, систем виртуализации и информационной безопасности. В качестве альтернативы зарубежному ПО были выбраны решения Astra Linux, разработанные НПО «Русбитех».

Решение о старте пилотного проекта было принято для повышения уровня защищенности, отказоустойчивости и производительности стратегически значимых информационных систем на базе решений 1С. Проект выполнялся с июля по ноябрь 2019 года, его результаты повлияли на работу 600 сотрудников ГлавУпДК при МИД России.

«Для создания отказоустойчивого комплексного кластерного решения были выполнены подбор и стыковка пакетов из состава ОС Astra Linux Special Edition релиз Смоленск 1.6 с пакетами открытого ПО. В рамках реализации проекта созданы специализированные настройки мандатного доступа для сохранения контура ИБ в новом решении. Кроме того, наши специалисты помогли выполнить "бесшовную" миграцию тестовых серверов из существовавшей виртуальной серверной платформы и инфраструктуры в новый контур решения», — сказала Екатерина Морозова, руководитель отдела по работе с производственными предприятиями компании «Системный софт».

«Astra Linux Special Edition имеет встроенные СЗИ и используется для создания защищенных автоматизированных систем, обрабатывающих любую конфиденциальную информацию, вплоть до документов под грифом секретности «Особой важности». Наша операционная система получила необходимые сертификаты соответствия требованиям безопасности информации Министерства обороны России, ФСТЭК России, ФСБ России, что стало определяющим фактором при выборе импортонезависимой ОС для данного проекта», — отметил Роман Мылицын, директор по продукту ГК Astra Linux.

«Следуя букве закона, мы планомерно проводим импортозамещение программных продуктов ГлавУпДК при МИД России. Для нас было важно произвести тестовую модернизацию силами собственных специалистов с привлечением партнера и с поддержкой производителей в серверном блоке существующего ЦОД. В рамках работы над проектом мы замещали импортные программные продукты, операционные системы, средства виртуализации и СУБД на альтернативные российские решения. При этом, важным аспектом было сохранение работоспособности комплекса ИС и миграция имеющихся баз данных из импортной СУБД в PostgreSQL. Бесперебойной работы добились путем предварительной подготовки, тестирования и отладки систем в виртуальной среде и, как только все было готово и проверено, начали в ночь и по выходным готовые системы переводить "в боевой" режим. Как результат – пользователи даже не заметили перехода в рамках тестовой среды. По результатам эксплуатации данного решения будет разработана концепция по дальнейшему импортозамещению используемых ОС и программных продуктов», — отметил Александр Реут, директор департамента информационных технологий ГлавУпДК при МИД России.

Проект оказался в своем роде уникальным с учетом охвата поставленных задач полностью на отечественных продуктах. Поэтому он был подан на участие в конкурсе «Проект года», организованном сообществом ИТ-директоров России Global CIO.

ГлавУпДК при МИД России – коммерческая организация в ведомственном подчинении Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России). Основное направление деятельности ГлавУпДК при МИД России – всестороннее обеспечение и обслуживание дипломатических и других иностранных представительств в Москве.