Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Ямале»

Ozon запустил витрину «Сделано на Ямале» с товарами, произведенными в регионе. На ней уже представлено более 350 различных наименований — это одежда, продукты питания, товары для красоты и здоровья, хобби и творчества, для детей и животных.

Специальный раздел появился в рамках проекта компании «Сделано в России» при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и центра «Мой бизнес».

Директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа Валерий Миронов отметил: «Маркетплейс представляет собой эффективную платформу, объединяющую поставщиков и потребителей со всей России. За счет обширной клиентской базы и отлаженной системы логистики, ямальские предприниматели получат возможность существенно нарастить объемы продаж и повысить узнаваемость своих брендов»

Разместить свою продукцию на витрине может любой предприниматель с производством на территории округа.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев сказал: «Мы продолжаем поддерживать российских предпринимателей и увеличивать количество специальных витрин. Они востребованы среди регионального бизнеса, поэтому их ассортимент постоянно пополняется уникальными товарами. Новым участником нашего проекта «Сделано в России» стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь покупатели ещё быстрее смогут находить товары, произведенные в этом регионе».

Ozon запустил проект «Сделано в России» совместно с региональными властями в 2022 г. Сегодня на маркетплейсе представлена продукция из 33 регионов России, в их числе и витрина «Сделано на Ямале».