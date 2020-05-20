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В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти

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В Ямало-Ненецком автономном округе, несмотря на распространение COVID-19, успешно реализуется проект по централизации учетных функций в органах государственной власти и казенных учреждениях.

Проект стартовал в 2018 г. В рамках Единой системы управления бюджетным процессом Ямало-Ненецкого автономного округа создана подсистема бухгалтерского учета и отчетности для обеспечения процесса ведения бухгалтерского учета и составления отчетности на основе веб-технологий (тонкий клиент). Основой для нее стала АС «Смета» – разработка НПО «Криста».

В 2019 г. в ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Централизованная бухгалтерия органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» переведено восемь органов государственной власти. В 2020 г. в централизованную бухгалтерию переведено 12 органов государственной власти ЯНАО.

Централизация учетных функций обеспечила: ведение централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в исполнительных органах государственной власти; соблюдение единой методологии бухгалтерского учета, единства и однократности ввода нормативно-справочной информации в подсистеме, основанных на использовании веб-технологий; снижение трудозатрат и повышение производительности ведения учета финансово-хозяйственной деятельности участников ведения бюджетного (бухгалтерского) учета.

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В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти

При автоматизации шести органов государственной власти созданы команды из сотрудников НПО «Криста» и централизованной бухгалтерии для перевода функций с использованием дистанционных технологий. Обеспечен своевременный и качественный перенос баз данных. Для оперативного взаимодействия использованы все возможные способы коммуникации: интернет-чаты и видеоконференции, а также телефонные звонки.

В настоящее время на обслуживании в централизованной бухгалтерии находятся 20 органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. До конца текущего года планируется перевести в ЦБ еще 12 органов власти региона.

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