ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС»

В декабре 2020 г. на базе Департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа завершилось обучение представителей органов государственной власти региона по использованию российской операционной системы «Ред ОС». Подготовка специалистов проведена в рамках реализации регионального проекта ЯНАО «Информационная безопасность».

Цель проекта «Информационная безопасность» – увеличение доли закупаемого и арендуемого отечественного программного обеспечения органами госвласти Ямало-Ненецкого автономного округа до 90% к 2024 г. В 2020 г. компания «Ред софт» поставила свыше 1,7 тыс. лицензий на операционную систему «Ред ОС» для государственных, муниципальных и коммерческих организаций ЯНАО.

За две недели 50 ИТ-специалистов госсектора ЯНАО освоили принципы работы на операционной системе «Ред ОС». Программа обучения была составлена с учетом особенностей информационной инфраструктуры региона, в частности, в курс добавлены практические рекомендации по настройке наложенных средств защиты информации (ViPNet, Dallas Lock).

Обучение проходило по двум направлениям: базовое и расширенное администрирование. Курс включил в себя теоретические и практические занятия. На последнем этапе будущие администраторы «Ред ОС» подтвердили полученные знания, пройдя тестирование, состоящее из 11 лабораторных работ и итогового теста.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№3751).

«С каждым днем процесс импортозамещения охватывает все больше сфер нашей жизни, в том числе и сферу информационных технологий. Для успешного внедрения программного продукта в округе мы пригласили разработчиков, которые обучили наших специалистов работе в системе «Ред ОС». Сегодня, по сравнению с зарубежными аналогами, не все российские разработки столь популярны среди пользователей, но имеют хороший потенциал для этого. Глубоко убежден, что успех зависит от активного использования наших продуктов, над чем мы и работаем», – отметил директор Департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Албычев.

«Ямало-Ненецкий автономный округ входит в число регионов, которые решили среди первых перейти на отечественный софт. Мы уже активно ведём проекты в ЯНАО, поэтому понимаем, что внедрение нового программного обеспечения должно быть комфортным. Для этого мало создать качественный продукт. Критически важно обучить новых пользователей работе с ним. Благодарим коллег за профессионализм и интерес», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».