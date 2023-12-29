Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора

В 2023 г. в партнерстве с компанией «Открытая мобильная платформа» выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для российской ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Открытая мобильная платформа».

ОС «Аврора» — отечественная защищенная корпоративная мобильная ОС. Ее основные задачи — создать внутри организации независимую информационную экосистему и обеспечить полную безопасность данных. Смартфоны и планшеты на ОС «Аврора» управляются через единый центр, позволяющий дистанционно настраивать функциональность каждого устройства в соответствии с рабочими задачами его пользователя. Например, при необходимости можно отключить передачу данных на сторонние устройства. Встроенные подсистемы защиты информации шифруют данные пользователя и каналы их передачи. Все данные хранятся на серверах или облачных хранилищах заказчика. ОС «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО, зарегистрирована в Роспатенте, сертифицирована в соответствии с требованиями регуляторов.

Экосистема приложений ОС «Аврора» постоянно развивается и включает в себя доверенные мессенджеры, системы управления персоналом, файловые хранилища, средства защиты каналов связи VPN, электронную цифровую подпись, антивирусы и различное специализированное ПО. В 2023 г. для ОС «Аврора» выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис».

СЭД «Тезис» — это готовое решение для автоматизации документооборота и цифровизации широкого круга бизнес-процессов. Система подходит для внедрения в любых отраслях, в том числе, и для крупных проектов, рассчитанных на десятки тысяч пользователей. Она внесена в реестр российского ПО. Общее количество внедрений СЭД «Тезис» — свыше 700. Среди ее заказчиков АО «Промсвязьбанк», СПАО «Ингосстрах», Росгосстрах, ННК, АККУЮ НУКЛЕАР, ЦАЭК, МИД РФ, «Госкорпорация по ОрВД», Федеральный центр строительного контроля, Правительство ЯНАО, Правительства Челябинской и Тамбовской областей, Администрации Республик Коми и Алтай, Федеральная территория «Сириус» и другие.

Мобильное приложение СЭД «Тезис» позволяет с комфортом работать в любой точке мира и на любом планшете или смартфоне. Оно содержит все наиболее часто используемые функции системы и доступно широкому кругу пользователей, как руководителям, так и рядовым сотрудникам.

Основная версия мобильного клиента СЭД «Тезис» позволяет: работать с документами, договорами, резолюциями и задачами; работать с вложениями; принимать управленческие решения по процессам; подписывать документы электронной подписью.

Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии

Мобильное приложение СЭД «Тезис» работает в актуальной версии ОС Аврора 4.0.2 и сейчас идет адаптация приложения с ОС «Аврора 5.0», релиз которой ожидается в начале 2024 г. В настоящий момент ОС «Аврора 5» уже доступна разработчикам приложений, и в ближайшем будущем она станет открытой для широкого круга пользователей.

***

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Мы динамично и успешно сотрудничаем с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, задаем стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения и формируя отечественный стек технологий.