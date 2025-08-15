Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хватов Георгий
УПОМИНАНИЯ
|15.08.2025
|Автоматизация бизнеса: партнерство SML и Lardo Robotics по интеграции роботов в WMS-системы 1
|04.03.2024
|Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов 1
Хватов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
|Яблочков Зарядные станции 46 1
|Ovision - Овижн 48 1
|Софтмедиалаб - Softmedialab 4 1
|Stereotech - Стереотек 47 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 106 1
|Рапид Био 102 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 1
|Правительство Москвы - Наш город 107 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 1
|Россия - Средний Урал 86 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1645 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4161 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
