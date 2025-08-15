Разделы

Хватов Георгий


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Автоматизация бизнеса: партнерство SML и Lardo Robotics по интеграции роботов в WMS-системы 1
04.03.2024 Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хватов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Ovision - Овижн 48 1
Софтмедиалаб - Softmedialab 4 1
Stereotech - Стереотек 47 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 106 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2338 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12595 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12062 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11828 1
Правительство Москвы - Наш город 107 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 1
Котлярова Ольга 1 1
Куйвашев Евгений 21 1
Россия - Средний Урал 86 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 1
Россия - УФО - Свердловская область 1645 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4161 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10378 1
Образование в России 2446 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19697 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

