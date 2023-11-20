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«Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари

Компания «Ростелеком» в Свердловской области завершила строительство защищенных оптических линий связи до новой турбазы, расположенной в поселке городского типа Гари. Проект реализуется в рамках развития туристической инфраструктуры региона.

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области, сказал: «"Пристань Гари" – это уникальное Среднего Урала место, которое было построено в честь 400-летия поселка по поручению губернатора Евгения Куйвашева. С начала открытия туристический комплекс посетило уже более 500 гостей. Это не только охотники и рыболовы, но и простые жители, которые хотят полюбоваться нетронутой уральской природой. Гостей здесь катают на катерах, угощают местным хлебом, медом, клюквой, грибами и кедровыми орехами, показывают местные достопримечательности: уникальный краеведческий музей истории уральских мамонтов, парк Победы и храм. Совместный с "Ростелекомом" проект позволит гостям турбазы всегда быть на связи и делиться яркими фотографиями с близкими в мессенджерах и социальных сетях».

Несмотря на удаленность территории и погодные условия, специалисты «Ростелекома» построили оптическую магистраль в максимально сжатые сроки.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома», сказал: «Наша компания всегда поддерживает развитие отдаленных районов региона, которые также нуждаются в интернете и качественной мобильной связи. В Гарях мы создали развитую телеком-инфраструктуру, которая ранее уже позволила организовать прямую трансляцию праздничных гуляний в честь 400-летия поселка. Оптические линии связи были смонтированы и для нового туристического комплекса. Они позволят обеспечить сотрудников и гостей центра "Пристань Гари" высокоскоростным интернетом, интерактивным телевидением, видеонаблюдением и другими цифровыми услугами».

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, отметила: «За последние несколько лет на Урале мы наблюдаем активное развитие внутреннего туризма, который становится не только быстрорастущей отраслью, но и высокотехнологичной. Сегодня путешественники требовательны к сервисам. Это является основным драйвером для ускорения развития удаленных туристических мест как в части инфраструктуры, так и новых цифровых услуг. В этой сфере мы стремимся подобрать комплекс телеком-решений, который существенно поможет увеличить турпоток и соответствовать всем требованиям государственной программы "Развитие туризма"».

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