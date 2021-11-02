Исследование: в каждой пятой компании на удаленке снизилась эффективность труда и ухудшились финансовые результаты

«Ростелеком» подвел итоги исследования «Как изменилась эффективность персонала на удаленке». Опросив свыше 100 представителей организаций из 14 отраслей, эксперты выяснили: после перевода персонала на удаленную работу в каждой пятой компании эффективность труда сотрудников снизилась, а финансовые результаты ухудшились. Невзирая на то, что падение эффективности труда беспокоит каждого второго руководителя, кардинально решать вопрос организации не спешат.

Несмотря на утверждения пользователей в социальных сетях о том, что с переходом на удаленную работу они стали трудиться больше, почти в каждой пятой компании признаются: эффективность работы сотрудников на удаленке снизилась. При этом еще 30% организаций вообще не оценивают эффективность труда персонала на дому, а еще у 14% компаний «удаленная эффективность» выглядит как синусоида, то повышается, то падает .Таким образом, эффективность более 60% российских организаций, работающих удаленно, вызывает серьезные сомнения.

Кроме того, согласно результатам опроса, снижение эффективности дистанционной работы больно ударило по каждой пятой российской организации – их финансовые показатели заметно ухудшились с момента массового перехода на удаленку. В целом 40% респондентов признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.

На этом фоне беспокойство вопросами эффективности удаленных сотрудников проявляет руководство почти половины – 46% – всех участвовавших в опросе организаций. При этом почти 40% из них воспринимают возможные колебания эффективности дистанционных сотрудников как неуправляемую ситуацию: «Да, беспокоит, но мы не представляем себе, как повлиять на этот процесс».

Основной причиной снижения эффективности труда персонала на дому 56% компаний называют несовершенство организационных процессов, которые обострились при переходе в онлайн – резко вырос объем нерегламентированных коммуникаций, стало сложнее воспроизводить устные договоренности и т. д. Примерно 30% говорят о снижении контроля со стороны руководства, остальные упоминают неэффективность используемых инструментов для работы в дистанционном формате.

Вместе с тем в подавляющем большинстве (70%) компаний признают, что не используют какие-либо автоматизированные программные средства измерения/управления эффективностью сотрудников. Большинство пытается измерять эффективность различными организационными методами, в основном оценивая выполнение отдельным сотрудником, подразделением или компанией в целом неких заданных KPI.

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«В целом ситуация выглядит так, как будто проблема существует, но никто не знает, как ее решить. Очевидно, что цифровизация пока не затронула сферу управления эффективностью организации. Если проблему эффективности и пытаются решать, то лишь проверенными «дедовскими» способами: в большинстве случаев успешность труда сотрудников оценивают либо по неким внешним признакам – выглядит занятым, значит, работает хорошо; либо по некоторым условным показателям – достиг определенного порога продаж, значит, молодец. Анализ возможных барьеров, возникающих перед сотрудниками на пути выполнения установленных KPI, выявление существующих «узких горлышек» и «слабых звеньев», препятствующих повышению эффективности работы людей, снижение нагрузки и риска выгорания и увольнения ценных кадров за счет оптимизации процессов в этом случае остаются за бортом внимания работодателей», – отметила Елена Черникова, старший бизнес-аналитик компании «Ростелеком-Солар».

Нерадужно выглядит и ситуация с увольнениями выгоревших сотрудников: около половины респондентов признают, что в связи с дистанционным форматом работы второй год подряд увеличивается доля персонала, увольняющегося именно по причине выгорания. С этой бедой работодатели также пока предпочитают бороться традиционными методами: 25% респондентов ограничивают работу в выходные и сверхурочно, столько же опрошенных развивают компенсационный пакет. Почти пятая часть участников опроса внедряет дополнительные программы профессионального и карьерного развития как инструмент удержания ценных сотрудников. Наименее востребованным средством борьбы с выгораниями является управление равномерностью загрузки персонала. А между тем как раз сейчас на рынке появляются цифровые инструменты именно с такой функциональностью.

В исследовании приняли участие порядка 100 представителей организаций сферы производства, ИТ/Телеком, финансовых, бюджетных организаций, сферы услуг, строительства, медицины, транспорта и др. – всего 14 направлений деятельности. Среди них 62% компаний имеют в штате от 100 до 500 сотрудников, 24% организаций – свыше 1000 сотрудников, 6% – до 100 сотрудников, 4% – до 100 сотрудников. Опрос респондентов проводился в августе – сентябре 2021 г.