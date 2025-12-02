Получите все материалы CNews по ключевому слову
Naumen BPM Naumen Business Process Management System
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|02.12.2025
|С какими барьерами сталкивается цифровизация госсектора в России 1
|15.11.2017
|ЦОВ-112 обработал около 0,5 млн экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
Naumen BPM и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 683 1
|Зайцев Андрей 50 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Рулев Роман 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156500 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18525 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404155, в очереди разбора - 733419.
Создано именных указателей - 186368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.