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SimpleOne оптимизировал работу с обращениями и согласованием изменений в новой версии ITSM 1.16.1

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление системы для управления ИT-услугами SimpleOne ITSM. В версии 1.16.1 появилась возможность массово обрабатывать запросы на обслуживание и быстрее внедрять изменения благодаря оптимизации процесса согласования. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В SimpleOne ITSM 1.16.1 появилась возможность завершать и переназначать на другого сотрудника сразу несколько обращений из общего списка одной кнопкой. Это позволяет быстрее обрабатывать различные виды обращений — запросов на обслуживание и инцидентов, а также инфраструктурных инцидентов. В предыдущих версиях системы пользователю нужно было открывать каждую запись вручную, чтобы поменять исполнителя и статус.

Кроме того, в новой версии системы вендор расширил возможности для настройки процесса согласования запросов на изменение. Пользователи могут выбрать обязательных и необязательных согласующих. Теперь при кастомизации аудитории согласующих можно дополнительно включить необязательных участников, если автоматически рассчитанный список согласующих не подходит для конкретной ситуации, что даёт больше гибкости в настройке процессов согласования под специфические потребности компании.

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