«1С:Itilium» 1.0.1.6: интеграция с LLM, синхронизация с «1С:ЗУП» 3.1 и QR-коды для инвентаризации

Компания «Деснол», разработчик и интегратор ITSM/ESM-решения «1С:Itilium», выпустила обновление системы до версии «1С:Itilium» 1.0.1.6. Сервисные службы теперь могут работать быстрее и эффективнее благодаря интеграции с большими языковыми моделями (LLM), автоматической синхронизации с «1С:ЗУП» 3.1, поддержке самоподписанных сертификатов в мобильном приложении Itilium+ и учету активов с помощью QR-кодов. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Интеграция с большими языковыми моделями

Теперь сотрудники службы поддержки могут использовать интеграцию с LLM («Яндекс», Ollama, Сбербанк) для быстрого приведения текста обращений в корректный вид. Система помогает переформулировать сообщения в деловом стиле, исправлять орфографические ошибки и избегать двусмысленностей. Использование LLM позволяет поддерживать высокий уровень клиентского сервиса даже при большом потоке обращений. Функция доступна в полях общения, описания и решения, но требует активации в настройках.

Система не генерирует самостоятельный ответ, но помогает придерживаться делового стиля общения и избегать опечаток.

Синхронизация с «1С:ЗУП» 3.1

В условиях роста организации поддержание актуальной информации о персонале становится все более сложной задачей. Особенно это актуально для компаний, где в качестве основной системы кадрового учета используется «1С:Зарплата и управление персоналом» («1С:ЗУП») версии 3.1, а в инфраструктуре уже задействованы другие решения «1С». В таких случаях критически важна бесперебойная синхронизация данных между системами.

В ответ на этот запрос в «1С:Itilium» 1.0.1.6 появился встроенный механизм интеграции с «1С:ЗУП» 3.1. Решение позволяет автоматически загружать актуальные списки сотрудников напрямую из системы кадрового учета, снижая необходимость ручного ввода информации.

Эта функциональность особенно востребована в крупных корпорациях и холдингах, где данные о персонале традиционно хранятся в «1С:ЗУП», а не в службе каталогов Active Directory или других HR-системах. Автоматизированная синхронизация не только значительно упрощает процессы администрирования, но и минимизирует вероятность появления ошибок, связанных с ручным вводом данных.

Важное примечание: для настройки интеграции требуется предварительно установить расширение, которое входит в состав обновления. Все необходимые инструкции по установке и настройке содержатся в комплекте поставки обновления.

Безопасность в приложении Itilium+

В современной практике работы сервисных подразделений мобильные приложения стали неотъемлемым инструментом оперативной деятельности. Выездные сотрудники технической поддержки и инженеры регулярно применяют приложение Itilium+ для оперативного приема и обработки заявок. Однако при организации мобильного доступа к корпоративной системе особое значение приобретает вопрос безопасной передачи данных.

Для обеспечения конфиденциальности информационного обмена применяются SSL-сертификаты — цифровые идентификаторы, гарантирующие защищенность соединения и минимизирующие вероятность компрометации данных. В корпоративной среде распространена практика использования самоподписанных сертификатов — внутренних защитных механизмов, создаваемых и верифицируемых самой организацией.

Обновленная версия «1С:Itilium» 1.0.1.6 поддерживает работу мобильного приложения Itilium+ с самоподписанными сертификатами безопасности. Данная функциональность расширяет возможности интеграции приложения в корпоративные инфраструктуры, обеспечивая при этом необходимый уровень защиты данных. Такое решение особенно востребовано в организациях, использующих замкнутые защищенные ИТ-контуры, не зависящие от внешних сертификационных центров.

QR-коды для инвентаризации оборудования и активов

Эффективное управление ИТ-активами остается одной из ключевых задач для технических служб любого предприятия. Возможность быстро и точно идентифицировать оборудование упрощает процессы инвентаризации, позволяет оперативно отслеживать перемещения техники и контролировать ее жизненный цикл. Особенно актуальным это становится для организаций с большим парком оборудования, где на балансе могут находиться сотни рабочих станций, серверов и периферийных устройств.

Новая версия «1С:Itilium» 1.0.1.6 предлагает решение для учета активов — использование QR-кодов для маркировки конфигурационных единиц. В отличие от традиционных штрих-кодов QR-технология обладает рядом особенностей. Она позволяет хранить больший объем информации в компактном формате, обеспечивает высокую скорость считывания данных и дает возможность кодировать комплексные сведения об оборудовании. В одном QR-коде может содержаться полный набор параметров устройства: серийный номер, технические характеристики, дата ввода в эксплуатацию и другая важная информация.

Практическое применение этой технологии уже тестируется в компании «Аэродинамика», которая использует ITSM/ESM-решение «1С:Itilium» для управления ИТ-активами. Переход на QR-идентификацию оборудования позволит организации упростить процессы учета техники, ускорить ее обслуживание и повысить эффективность управления распределенной инфраструктурой.

Определение ответственной стороны

В новом релизе «1С:Itilium» 1.0.1.6 система анализирует переписку, автоматически определяя необходимость изменения статусов на основе последнего поступившего сообщения. Когда пользователь направляет запрос или уточнение, обращение получает статус «В работе», что служит четким сигналом для специалиста службы поддержки. После предоставления ответа статус переходит в «На уточнении», обозначая момент, когда инициатива возвращается к пользователю.

Такая автоматизация приносит преимущества в повседневную работу технических специалистов. Во-первых, она полностью устраняет необходимость ручного переключения статусов, что экономит ценное рабочее время. Во-вторых, минимизируются возможные ошибки классификации, которые нередко возникают при большом потоке обращений. В-третьих, создается прозрачная система приоритизации задач, где каждый сотрудник точно понимает, какие обращения требуют его немедленного внимания.

Особенную ценность нововведение приобретает в условиях интенсивной рабочей нагрузки, характерной для крупных организаций. Автоматизированный контроль статусов позволяет поддерживать высокий уровень сервиса даже при значительном количестве одновременных обращений.

Настройка сроков подтверждения обращений по SLA

Оперативность реакции на обращения пользователей является важнейшим критерием оценки качества сервисного обслуживания. При этом различные категории запросов требуют дифференцированного подхода к срокам обработки — от нескольких часов для срочных корпоративных вопросов до 24 часов для стандартных технических обращений.

Обновленная платформа «1С:Itilium» 1.0.1.6 в версии «Корп» реализует прогрессивный механизм настройки временных параметров подтверждения заявок в соответствии с требованиями SLA (Service Level Agreement). Администраторы системы получили возможность определять временные рамки для различных составов услуг непосредственно в карточки SLA.

Автоматизация процесса подтверждения заявок обеспечивает несколько преимуществ. Во-первых, полностью исключаются задержки, вызванные человеческим фактором. Во-вторых, минимизируется вероятность ошибок при классификации обращений. В-третьих, достигается высокая точность контроля выполнения SLA-обязательств.

Данная функциональность особенно востребована в организациях с разнородным спектром сервисов, где требуется одновременное соблюдение различных стандартов обслуживания. Интеграция гибких временных параметров в систему управления обращениями повышает эффективность работы службы поддержки и уровень удовлетворенности клиентов.

Что нового в версии «Корп»

Традиционный процесс обновления систем всегда сопровождался трудоемкой процедурой ручного обновления статусов связанных обращений, что не только отнимало значительное время у специалистов, но и создавало риск человеческих ошибок. В релизе «1С:Itilium 1.0.1.6 Корп» меняется подход, предлагая комплексное автоматизированное решение.

В обновленной версии статус всех обращений, которые связаны с релизом, меняется автоматически. Например, система переводит их в состояние «Закрыто», а также уведомляет пользователей о завершении работ.

Автоматическое определение всех адресатов

В практике работы служб поддержки нередко возникают ситуации, когда пользователи при отправке запросов указывают в копии письма других заинтересованных сотрудников — руководителей подразделений или технических экспертов. Эти участники переписки, хотя и не являются инициаторами обращения, часто нуждаются в оперативной информации о ходе решения проблемы. Обновленная версия ITSM/ESM-системы «1С:Itilium» 1.0.1.6 предлагает интеллектуальное решение данной задачи. Система автоматически идентифицирует всех адресатов, указанных в копии письма. Такие получатели автоматически регистрируются в системе и включаются в список лиц, получающих уведомления о статусе обращения.

Рассмотрим типичный сценарий: при поступлении письма в службу поддержки, где в копии указаны дополнительные контакты, система самостоятельно распознает этих участников и обеспечивает их полной информацией о ходе работы с обращением. Это позволяет всем заинтересованным сторонам оставаться в курсе текущего статуса, получать важные комментарии специалистов и своевременно реагировать на изменения.

Важным преимуществом новых функциональных возможностей является значительное сокращение рутинной работы для администраторов. Отпадает необходимость вручную вносить каждого дополнительного адресата в систему, что особенно ценно при большом потоке обращений. При этом сохраняется полная прозрачность коммуникации для всех участников процесса.

Состав новых функций в релизе «1С:Itilium» 1.0.1.6 может варьироваться в зависимости от используемой версии продукта, пользователям «1С:Itilium Корп» доступны расширенные возможности системы.