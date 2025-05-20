«Комос Групп» внедрил «1С:Itilium» для управления ИТ-услугами агрохолдинга

Агрохолдинг «Комос Групп» создал единый цифровой контур управления сервисами с помощью ITSM-решения «1С:Itilium» от российского разработчика и интегратора компании «Деснол». Проект реализован за один месяц и затронул все подразделения компании, которые оказывают ИТ-услуги: начиная от службы технической поддержки (первая линия) и заканчивая экспертами по различным направлениям (третья линия). Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Почему на «1С»

«Комос Групп» — агрохолдинг с полным производственно-сбытовым циклом и численностью персонала до 13 тыс. сотрудников. В составе агрохолдинга находится централизованная ИТ-служба «Комос Информ», которая насчитывает свыше 200 специалистов, работающих удаленно из нескольких регионов России. В ее составе: администраторы инфраструктуры (серверов, сети, хранения данных, бизнес-приложений), разработчики, аналитики, тестировщики и работники служб технической поддержки. Первая линия технической поддержки включает 20 специалистов, а общее число сотрудников, обрабатывающих заявки, достигает 150 человек.

В феврале 2025 г. для повышения эффективности управления ИТ-услугами и оптимизации внутренних процессов «Комос Информ» внедрил «1С:Itilium» от разработчика и интегратора компании «Деснол». В процессе выбора ITSM-системы «Комос Информ» рассматривал несколько российских решений, включая SimpleOne, ITSM box, продукты компаний Elma и Naumen. Свой выбор компания остановила на «1С:Itilium» благодаря наличию функциональных настроек, возможностям интеграций, кастомизации продукта, разработанного на российской платформе «1С:Предприятие 8», а также наличию собственной экспертизы на базе этой технологической платформы.

Сразу на все подразделения

Ключевыми факторами запуска системы стала слаженность в работе ИТ-команды компании «Комос Информ» и разработчика продукта. Экспертиза обеих команд в сфере управления ИТ и корпоративными услугами, а также опыт внедрения решений в крупных холдинговых структурах позволили развернуть систему и создать единый цифровой контур управления сервисами предприятий компании. Кроме этого, одно из предприятий холдинга, АО «Милком», уже использовало «Итилиум» (прототип «1С:Itilium») ранее.

Внедрение «1С:Itilium» прошло в рекордные сроки – за один месяц (февраль 2025 г.). Запуск решения проходил сразу во всех подразделениях компании, которые оказывают ИТ-услуги. В сжатые сроки были разработаны 17 интеграционных потоков для взаимодействия с семью ключевыми системами холдинга.

«До начала проекта в компании существовала ITSM-система, которая не позволяла осуществлять быструю кастомизацию под потребности ИТ-компании, вести прозрачный учет по количеству обращений, сохранять «цифровой след» своей работы, иметь достаточно данных для отслеживания проблемных мест и, соответственно, работать на опережение», – сказал Денис Злобин, технический директор ООО «Комос Информ». – Новый проект помог создать единый контур управления заявками. Уже в первые четыре дня после запуска «1С:Itilium» было зарегистрировано свыше 1000 обращений, что подтверждает важность и необходимость эффективного управления ИТ-услугами для стабильного функционирования сервисных процессов агрохолдинга. При этом переход на «1С:Itilium» прошел бесшовно, не повлияв во время внедрения на уже выстроенные сервисные процессы внутри компании. Этот успех стал возможен благодаря тщательной подготовке нашей команды к проекту, включающей глубокое изучение продукта и активное участие стейкхолдеров в настройке бизнес-процессов».

Бесшовная интеграция

Для максимального соответствия требованиям «Комос Информ» система «1С:Itilium» была адаптирована под уникальные процессы управления обращениями в агрохолдинге и интегрирована с ключевыми внутренними сервисами, включая управление бизнес-процессами (BPM), кадровый учет (HR), централизованное управление мастер-данными (MDM) и систему управления проектами.

Кроме того, была реализована интеграция с инфраструктурными сервисами, такими как System Center Configuration Manager (SCCM) и Active Directory, а также добавлены возможности удаленного подключения к пользователю прямо из «1С:Itilium». Это позволило оптимизировать процессы поддержки, сократить время обработки заявок и автоматизировать рутинные задачи. Для мониторинга ключевых показателей ИТ-услуг в тестовой эксплуатации запущена BI-система «1C:Аналитика».

В 2025 г. «Комос Информ» планирует запустить веб-портал для сотрудников холдинга и мобильное приложение Itilium+ для сервис-инженеров, позволяющее оперативно отслеживать и закрывать заявки. Эти нововведения повысят доступность и удобство пользования ИТ-услугами, а также позволят инженерам оперативно работать во время выездной работы без привязки к рабочему месту.