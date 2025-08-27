Разделы

Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС

ИТ-компания «ЦДС-Тех» выбрала отечественную облачную платформу ITSM 365 для организации обслуживания в группе ЦДС в соответствии с практиками ITIL и настройки системы без написания кода. Об этом CNews сообщили представители ITSM 365.

Предыдущее решение требовало привлечения программистов для расширения функциональности и не позволяло автоматизировать необходимые процессы в полном объеме.

Service desk ITSM 365 подходил под основные требования: low-code платформа, соответствие методологии ITIL, наличие мобильного приложения, дружелюбный интерфейс. Среди дополнительных преимуществ — интерактивное обучение и готовая методика быстрого старта.

За четыре года использования системы в ней настроили управление заявками и инцидентами, детализацию каталога услуг, маршруты согласований, управление ИТ-активами, а также сложные процессы за рамками ИТ с единой точкой входа для сотрудников компании.

На базе ITSM 365 детально проработали сервисы юридического департамента. В service desk реализовали выполнение внутренних заявок, работу по судебным процессам через интеграцию с CRM-системой застройщика и управляющей компании, учет штрафов и задолженностей через интеграции с государственными системами ГИБДД и ФССП.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

«Перед автоматизацией юридических процессов мы подробно рассмотрели различные решения. Ни в одном из них не сочетались менеджер задач, учет сроков, отчетность, мониторинг текущей ситуации, широкие возможности настройки. Нашим потребностям ответил лишь ITSM 365 — и теперь мы планируем развивать сервисы юридического блока в партнерстве с поставщиком. Конечная цель — выйти на рынок с готовой конфигурацией для внешнего использования», — Ксения Куковица, руководитель группы ИТ-проектов, «ЦДС-Тех».

В компании отметили сокращение времени на обработку заявок от 10 до 30% и количества звонков в службу поддержки почти в два раза. Также удалось снизить затраты на ФОТ за счет повышения продуктивности работы специалистов.

В планах — углубление автоматизации юридического департамента, доработка дашбордов и автоматического распределения заявок, внедрение ИИ-модуля.

