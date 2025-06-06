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ИИ-ассистент Ainergy доказал свою эффективность

Компании ICL Soft, Ainergy и SimpleOne продемонстрировали применение искусственного интеллекта для автоматизации Service Desk. Совместная работа ITSM-системы SimpleOne и AI BPA платформы Ainergy закрыла ключевые задачи поддержки: снизила зависимость от текучести персонала, устранила рутинные действия, а также обеспечила структурированное управление знаниями и инцидентами. Об этом CNews сообщили представители Ainergy.

ИИ-агент в режиме реального времени регистрирует и классифицирует обращения, отвечает на вопросы пользователей и взаимодействует с привычными каналами, включая Telegram и ITSM-портал.

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Кроме этого, вендоры подтвердили эффективность ИИ в Service Desk-кейсах. Так, ИИ-ассистенты, внедренные в инфраструктуру клиента, сократили время обработки заявок с 2 часов до 30 минут, уменьшили простой сотрудников в четыре раза — с двух дней до половины дня, а также показали экономию на 23 млн руб. в год.

«Сегодня бизнес ожидает от автоматизации не абстрактной эффективности, а измеримых и воспроизводимых результатов. Использование генеративного ИИ позволяет не только сократить издержки, но и повысить устойчивость процессов поддержки в условиях кадрового дефицита и роста нагрузки», — отметил генеральный директор Ainergy Владимир Молодык.

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