Тренд внедрения ИИ в бизнес: SimpleOne интегрировала ИИ-инструменты Ainergy в свои решения

По данным исследования РБК трендов российского рынка ИТ, к 2028 году экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России может достичь 6,9 трлн рублей. Уже сейчас крупнейшие технологические компании активно инвестируют в ИИ, получая существенный экономический эффект, компания SimpleOne не отстает от данного тренда. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Существует множество барьеров для массового внедрения ИИ, включая нехватку вычислительных мощностей и экспертов в данной сфере. Ряд технологических компаний разрабатывает решения для преодоления этих ограничений.

Компания Ainergy разработала ИИ-экосистему для интеллектуальной автоматизации бизнес-задач на основе облачных сервисов генеративных нейронных сетей. Решение подходит для крупных компаний и департаментов, которые нуждаются в автоматизации рабочих процессов в различных областях: процессы общих центров обслуживания; разработка программного обеспечения; маркетинговые процессы; поддержка клиентов.

«Мы создали масштабируемую высокопроизводительную платформу для доступа компаний к передовым технологиям нейронных сетей. Система работает на облачной инфраструктуре, не потребляя вычислительные ресурсы организации. Решение призвано автоматизировать множество рутинных задач, снижая нагрузку на сотрудников и освобождая рабочее время для более интеллектуальных задач. Преимущество решения в том, что нейронные сети обучаются и совершенствуются, и мы намерены постоянно наращивать функциональность AI-экосистемы для решения все большего количества различных бизнес-задач», — сказал Владимир Молодык, технический директор Ainergy.

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы, интегрировала в свои продукты сервисы Ainergy для расширения возможностей платформы. Клиенты SimpleOne получили возможность использовать доступ к разномодальным нейронным сетям в защищенном облаке Ainergy для повышения эффективности своего бизнеса.

Отличительной особенностью экосистемы Ainergy является end to end подход, при котором заказчик получает законченное решение — от инфраструктуры облачных вычислений для машинного обучения до конкретных примеров реализации интеллектуальных функций в коробочных решениях SimpleOne — блоков ИИ автоматизации в редакторе рабочих процессов и интеллектуальных виджетов на формах.

Некоторые примеры использования Ainergy в продуктах SimpleOne: генерация контента; ИИ-переводчик для коммуникации с иностранными заказчиками; ИИ-ассистент для заполнения карточек контактов в CRM; генерация программных кодов в помощь разработке.

«Мы видим огромный потенциал в сочетании возможностей платформы SimpleOne с масштабностью инструментов нейронных сетей Ainergy. Наши клиенты смогут достичь качественно нового уровня автоматизации бизнес-процессов. Вся идея продуктов SimpleOne направлена на автоматизацию рутинных процессов и перенаправление потенциала каждого сотрудника на более стратегически важные задачи бизнеса. ИИ-инструменты значительно расширяют возможности в реализации данной идеи», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходит для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.