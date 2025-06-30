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Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами

Компания Wheelies, входит в корпорацию ITG, представила первый релиз одноименной цифровой платформы для интеллектуального управления БПЛА и автономной робототехникой. Решение предназначено для работы с широким спектром дронов и сенсорных систем. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Wheelies совместима с большинством популярных полетных контроллеров, включая ArduPilot и iNav, и использует вычислительные мощности бортовых компьютеров, таких как Nvidia Jetson. Благодаря этому систему можно устанавливать практически на любой тип беспилотника и запускать в полностью автономном режиме.

Запуск миссий возможен по расписанию, без участия человека. Дрон с установленной платформой Wheelies выполняет не просто полет по маршруту, а комплекс интеллектуальных задач: он самостоятельно обходит внезапные препятствия, распознает объекты с помощью компьютерного зрения и решает прикладные задачи от мониторинга до точечного полива. Система автоматически запускает съемку, отслеживает объекты в кадре и фиксирует ключевые события. Распознавание работает с любой бортовой камерой, а интеллектуальные алгоритмы адаптируются под конкретные задачи, такие как поиск объектов, ведение наблюдения, анализ происходящего.

Все основные параметры, включая калибровку полетного контроллера и точную регулировку управления, можно задать напрямую через интерфейс платформы. Для этого больше не требуются сторонние программы вроде QGroundControl, которые раньше были необходимы даже для базовой конфигурации.

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Технологии идей

Платформа Wheelies не только управляет миссиями, но и обеспечивает полноценную аналитику. Все данные сохраняются на сервере после завершения полета и доступны для последующего анализа. Если во время миссии дрон остается на связи, оператор может в реальном времени следить за его действиями — просматривать видео с камеры, отслеживать телеметрию и видеть распознанные объекты через веб-интерфейс с любого устройства и из любой точки мира.

«Мы строим не просто платформу, а фундамент для новой эры автономной робототехники — где дроны и наземные машины действуют без вмешательства человека, принимают решения на лету с помощью встроенного искусственного интеллекта и становятся настоящими участниками цифровой экономики будущего», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.

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