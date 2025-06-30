Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами

Компания Wheelies, входит в корпорацию ITG, представила первый релиз одноименной цифровой платформы для интеллектуального управления БПЛА и автономной робототехникой. Решение предназначено для работы с широким спектром дронов и сенсорных систем. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Wheelies совместима с большинством популярных полетных контроллеров, включая ArduPilot и iNav, и использует вычислительные мощности бортовых компьютеров, таких как Nvidia Jetson. Благодаря этому систему можно устанавливать практически на любой тип беспилотника и запускать в полностью автономном режиме.

Запуск миссий возможен по расписанию, без участия человека. Дрон с установленной платформой Wheelies выполняет не просто полет по маршруту, а комплекс интеллектуальных задач: он самостоятельно обходит внезапные препятствия, распознает объекты с помощью компьютерного зрения и решает прикладные задачи от мониторинга до точечного полива. Система автоматически запускает съемку, отслеживает объекты в кадре и фиксирует ключевые события. Распознавание работает с любой бортовой камерой, а интеллектуальные алгоритмы адаптируются под конкретные задачи, такие как поиск объектов, ведение наблюдения, анализ происходящего.

Все основные параметры, включая калибровку полетного контроллера и точную регулировку управления, можно задать напрямую через интерфейс платформы. Для этого больше не требуются сторонние программы вроде QGroundControl, которые раньше были необходимы даже для базовой конфигурации.

Платформа Wheelies не только управляет миссиями, но и обеспечивает полноценную аналитику. Все данные сохраняются на сервере после завершения полета и доступны для последующего анализа. Если во время миссии дрон остается на связи, оператор может в реальном времени следить за его действиями — просматривать видео с камеры, отслеживать телеметрию и видеть распознанные объекты через веб-интерфейс с любого устройства и из любой точки мира.

«Мы строим не просто платформу, а фундамент для новой эры автономной робототехники — где дроны и наземные машины действуют без вмешательства человека, принимают решения на лету с помощью встроенного искусственного интеллекта и становятся настоящими участниками цифровой экономики будущего», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.