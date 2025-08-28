Разделы

Бизнес
|

«Цартех» станет партнером Wheelies в области беспилотных технологий

Российский разработчик ПО для автономного управления роботизированными системами Wheelies (входит в корпорацию ITG) и производитель беспилотных летательных аппаратов «Цартех» объявили о начале стратегического сотрудничества. Задача партнерства — формирование комплексных решений, способных работать без постоянного участия оператора и обеспечивать новые сценарии применения беспилотных технологий в промышленности, строительстве, логистике и мониторинге инфраструктуры.

Совместно Wheelies и «Цартех» расширят доступность отечественных беспилотных решений и сформируют устойчивую экосистему, независимую от зарубежных технологий. Компании объединят экспертизу в создании многофункциональных беспилотных систем и разработке универсального ПО для автономного управления и координации дронов.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

«В Wheelies мы сосредоточены исключительно на создании программного обеспечения для автономного управления, и это даёт нам возможность двигаться быстрее и предлагать рынку действительно передовые решения. Наша платформа изначально разрабатывается как универсальная — она способна объединять решения разных производителей и обеспечивать их работу в единой среде. «Цартех» одними из первых осознали, что дроны должны быть не только надежными и технологичными, но и по-настоящему умными, действительно автономными. Это сотрудничество позволит объединить сильные стороны обеих компаний и создавать решения нового уровня», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

«Для «Цартех» это шаг к созданию решений нового уровня: интеграция интеллектуальных систем управления делает наши аппараты более универсальными и позволяет предлагать заказчикам комплексные продукты на базе российских технологий», — отметила Александра Баранова, директор «Цартех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

В России откроют новый завод полного цикла по производству чипов

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: