Визуальные модели серверов ITPod интегрированы в интерфейс платформы vStack для упрощения мониторинга оборудования

Компании из корпорации ITG – ITPod (направление серверной инфраструктуры) и vStack (направление системного ПО) обеспечили более полную совместную интеграцию своих флагманских продуктов. Серверное оборудование ITPod теперь отображается в графическом интерфейсе гиперконвергентной платформы виртуализации vStack HCP версии 3.0, что облегчает идентификацию и обслуживание компонентов.

Администраторы получают точную цифровую копию физического сервера для всей линейки ITPod. Интерфейс автоматически подстраивается под конфигурацию устройства, показывая графическую модель, полностью соответствующую реальному серверу. Платформа vStack HCP отображает состояние дисков и компонентов оборудования, а также предоставляет доступ к серийным номерам и другим идентификаторам устройств. Ключевое практическое преимущество новой функциональности — простота обслуживания инфраструктуры. При выходе диска из строя система не только оповещает о проблеме, но и точно указывает его физическое местоположение в сервере, подсвечивая соответствующий отсек на цифровой модели. Раньше администраторам приходилось вручную сопоставлять серийные номера и искать нужный диск, теперь же процесс занимает считанные секунды.

«Уровень интеграции между ITPod и vStack достиг той стадии, когда мы думаем даже о мельчайших деталях пользовательского опыта. Визуализация оборудования — наглядная демонстрация того, что мы создаем по-настоящему единую экосистему. Наши инженеры тесно взаимодействуют на всех уровнях, чтобы заказчики получали максимально удобные и эффективные решения», — отметил Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG.

Новая функциональность доступна всем заказчикам программно-аппаратных комплексов ITPod и vStack, а также при отдельном приобретении совместимого оборудования и программного обеспечения.