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ITPOD представил систему наименований серверов собственного производства

Российский вендор ИТ-решений корпоративного уровня ITPOD, входит в корпорацию ITG, представил обновленную систему наименований серверов собственного производства. Новая логика позволяет партнерам и заказчикам определить аппаратные возможности любого сервера по его названию. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

Наименования серверов ITPOD формируются по жестко заданной логике. Каждая позиция в названии отвечает за конкретную техническую характеристику оборудования. Система охватывает серии General Computing и Vault.

Первые буквы указывают на поддерживаемые процессоры. SL означает поддержку процессоров Intel Xeon, SR обозначает серверы с процессорами AMD EPYC. Следующие цифры показывают высоту сервера: 101 соответствует 1U, 201 означает 2U, 401 — 4U.

Буква после тире указывает количество процессорных сокетов. D говорит о возможности установить два процессора, S означает материнскую плату с одним сокетом. Далее идет количество накопителей с фронтальной стороны сервера. Доступные варианты включают 4, 8, 10, 12, 24, 25, 36 накопителей.

Следующие буквы описывают тип фронтального backplane. R поддерживает установку SATA и SAS накопителей без SAS Expander Chip. RE означает те же типы дисков, но backplane имеет SAS Expander Chip. R-NV представляет универсальный тип backplane с поддержкой SATA, SAS и NVMe накопителей одновременно.

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Безопасность

Завершающий индекс показывает поколение установленных процессоров. Для серверов Intel Xeon используются обозначения G3 для Scalable Gen3, G4 для Scalable Gen4/5, G5 для Xeon 6. Для серверов AMD Epyc применяется индекс G2 для процессоров Epyc 9004/9005.

«Партнеры и заказчики получили инструмент для быстрого анализа серверных решений. Теперь техническому специалисту достаточно взглянуть на название модели, чтобы понять все основные характеристики сервера. Это экономит время при подборе оборудования и снижает вероятность ошибок при выборе конфигурации», — сказал Илья Борняков, генеральный ITPOD.

Пример наименования сервера по системе ITPOD: SL201-D25RE-G3, где: SL = Intel Xeon, 201 = 2U высота, D = два сокета (dual), 25 = 25 накопителей спереди, RE = SATA/SAS с SAS, Expander Chip, G3 = Scalable Gen3.

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