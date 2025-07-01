Биотехнологическая компания ускорила НИОКР с помощью сервера ITPOD

Российский вендор ИТ-решений корпоративного уровня ITPOD, входит в корпорацию ITG, предложил биотехнологической компании сервер с восемью видеокартами RTX 5090 для ускорения научных исследований. Оборудование позволит исследователям повысить вычислительную производительность текущей ИТ-инфраструктуры без кратного увеличения капитальных затрат (CapEx). Об этом CNews сообщили представители ITPOD

До начала сотрудничества с ITPOD компания сталкивалась с ограничениями в обработке больших объемов данных в связи с использованием высокозатратных видеокарт, таких как Nvidia H100 и H200. Это сдерживало развитие проектов НИОКР в области молекулярного моделирования, анализа геномных данных и обучения ИИ-моделей. После внедрения оборудования исследователям удалось ускорить построение 3D-структур белков, оптимизировать пайплайны ДНК/РНК, повысить эффективность нейросетей и увеличить точность анализа визуальных данных. Компания смогла перейти от фармацевтической модели к биотехнологическому формату работы за счет появления вычислительных ресурсов, необходимых для сложных и ресурсоемких исследований.

«Биотехнологические компании нуждаются в высокопроизводительных вычислениях, но важно соблюдать баланс между стоимостью оборудования и получаемой пользой. Наш сервер с восемью RTX 5090 выводит научные разработки на новый вычислительный уровень, не создавая избыточной нагрузки на бюджет. Такой подход позволяет исследователям сосредоточиться на научных открытиях, а не на технических ограничениях», — отметил Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

RTX 5090 оснащена 21 760 ядрами CUDA и 32 ГБ видеопамяти GDDR7. Производительность в задачах искусственного интеллекта достигает 3593 AI TOPS, а применение в карте четырех вентиляторов обеспечивает увеличение воздушного потока для гарантии стабильной работы сервера. Эти характеристики обеспечивают нужную мощность для сложных задач в биомедицине и биоинформатике.