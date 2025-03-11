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Selectel запустил в облаке первый в России сетевой SSD-диск с управляемыми характеристиками производительности

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, объявляет о запуске в облаке первого в России диска с управляемыми характеристиками производительности — SSD «‎Универсальный v2»‎. Производительность нового сетевого диска не привязана к его объему, что дает клиентам провайдера больше гибкости в управлении ресурсами. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Новый тип сетевого SSD диска позволяет настраивать параметры дисковой подсистемы в реальном времени без необходимости переноса данных, даунтайма или дополнительных усилий по администрированию. Это позволяет адаптировать производительность дисковой подсистемы в зависимости от сезонных периодов повышенного спроса, когда нагрузка значительно увеличивается. Например, в течение года можно повышать производительность в месяцы сезонных распродаж и, наоборот, снижать её на период стабильных нагрузок. Кроме того, решение способствует оптимизации расходов на ИT-инфраструктуру, исключая переплаты за избыточную производительность. В случае изменения потребностей параметры можно скорректировать без миграции и простоев.

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Пользователям доступна возможность задавать необходимое количество операций ввода/вывода (IOPS) для решения бизнес-задач. Максимальная производительность решения достигает 16 000 IOPS, без разделения типов операции на чтение и запись. В пиковый сезон нагрузок можно установить максимальное значение, а когда ажиотаж спадет — вернуться к исходным параметрам. Это особенно актуально для CRM-систем, а также систем мониторинга. В базовой конфигурации диска предусмотрены 2 000 бесплатных IOPS, при этом пропускная способность диска составляет 200 МБ/с. Использование нового типа диска эффективно решает вопрос планирования необходимой производительности дисковой подсистемы. В отличие от ряда решений других провайдеров, для увеличения производительности не требуется увеличения размера диска и нет двух отдельных лимитов на операции чтения и записи.

«В условиях растущих требований к надежности ИT-систем возможность адаптировать производительность под реальные нагрузки без простоев и затрат на миграцию становится критически важной для бизнеса. Новый тип SSD от Selectel — это уникальное решение, и мы стали первым облачным провайдером на российском рынке, кто представил подобную функциональность. Новый тип дисков создает реальные преимущества для заказчиков, которые стремятся обеспечить бесперебойную работу ИT-систем и снизить операционные затраты», —сказал Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel.

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