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«Гравитон» запустил в серийное производство твердотельные накопители

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал и запустил в производство новое поколение твердотельных накопителей. Модели объемом от 256 ГБ до 2 ТБ включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и устанавливаются в технику «Гравитон». Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Твердотельные накопители (SSD) типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen3x4 NVMe адаптированы для использования в ПК, моноблоках и ноутбуках «Гравитон». Совместимы со всеми российскими ОС.

Модели обеспечивают высокую скорость передачи данных — чтение и запись до 2400 и 1700 МБ/с соответственно, число операций ввода-вывода в секунду (IOPs) — до 295 тыс. при случайном чтении и до 430 тыс. — при случайной записи.

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Гравитон
«Гравитон» запустил в серийное производство твердотельные накопители

Усовершенствованное программное обеспечение предлагает технологию сквозной защиты данных, обеспечивающую их целостность на протяжении всего срока службы. Долговечность обеспечивается применением технологии защиты от перегрева, наличием системы самодиагностики и контроля состояния (SmartECC).

«Мы отмечаем рост доверия к нашей технике. Запуск в производство твердотельных накопителей — значимый этап для «Гравитон» и демонстрация высоких компетенций. Благодаря оснащению техники «Гравитон» твердотельными накопителями российского производства, заказчики получают решения, которым можно доверить самые ценные данные», — сказал Сергей Кочепасов, директор по продукции «Гравитон».

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импортонезависимость

Твердотельные накопители «Гравитон» производятся в России, весь объем производства предназначен для установки на собственные решения.

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«Гравитон» — это отечественная компьютерная техника. Клиентские устройства и серверное оборудование разрабатываются и производится на территории России для корпоративных и государственных заказчиков. Продукция компании включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

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