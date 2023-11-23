Selectel запустил услугу аренды разделяемой СХД

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, запустил сервис аренды разделяемой системы хранения данных (Shared СХД). Решение открывает клиентам доступ к ресурсам СХД enterprise-уровня, исключая высокие капитальные затраты на закупку оборудования.

В рамках новой услуги Selectel предлагает all-flash-СХД, разделенную на LUN (Logical Unit Number). В LUN СХД пользователь может арендовать от 1 ТБ дискового пространства и гибко управлять им в процессе использования. Скорость чтения/записи (IOPS) составляет 8000 операций в секунду на 1 ТБ данных. Администрирование и мониторинг LUN СХД находится в зоне ответственности Selectel.

Говоря о сценариях использования, LUN СХД подходит для хранения данных отдельно от вычислений. Такая схема работы востребована среди заказчиков, которые строят частные облака поверх выделенных серверов Selectel. Также такое хранилище зарекомендовало себя в качестве Persistent Volume (PV) в Kubernetes. Хранение данных отдельно от вычислений позволяет гибко переносить нагрузки с одного физического сервера на другой и увеличить скорость деплоя, что в целом повышает надежность и доступность информационных систем.

В LUN СХД возможна организация как файлового, так и блочного хранения данных. Решение интегрируется с выделенными серверами Selectel, за счет чего заказчики могут создать производительную гибридную инфраструктуру. Стартовая цена решения составляет 20 руб. в месяц за 1 ГБ, минимальный объем размещения — 1 ТБ.

Помимо LUN СХД, клиенты Selectel могут арендовать выделенную СХД. Такая СХД изолирована на аппаратном уровне, а мониторинг и управление ею лежит в зоне ответственности заказчика. В одной выделенной СХД можно размещать от 100 ТБ до нескольких петабайт данных и обрабатывать более 100 тыс. операций в секунду.