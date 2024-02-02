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Специалисты «Аквариус» протестировали работу СХД Wareus с ОС «Альт Сервер»

Специалисты «Аквариуса» протестировали корректность работы высокопроизводительной системы хранения данных собственной разработки Wareus с ОС «Альт Сервер 10» от российского разработчика «Базальт СПО». Результат тестирования подтвержден в двустороннем сертификате о корректной и эффективной работе. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Wareus представляет собой систему хранения данных на базе модельного ряда серверного оборудования Aquarius и программного комплекса управления (ПO) Wareus, работающего на операционной системе «Альт Сервер 10». В рамках проведенного тестирования проверялись корректность и эффективность работы аппаратного обеспечения, ПО и ОС. Также специалисты «Аквариус» провели работы по оптимизации отдельных критичных к производительности ПО Wareus компонентов ОС «Альт Сервер 10». Программное обеспечение Wareus является современным решением для СХД петабайтного класса и обеспечивает производительность свыше одного млн IOPS.

Системы хранения данных Wareus предназначены для широкого круга задач как общего назначения, так и критической важности, среди которых хранение данных систем виртуализации, обеспечение работы высокопроизводительных систем управления базами данных (СУБД), хранение медиаконтента, обеспечение эффективного доступа к архивным данным систем промышленной автоматизации объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), задачи резервного копирования и другие.

ПО Wareus выполняет базовые функции управления СХД, такие как управление физическими носителями, RAID (RAID4, RAID5, RAID6, RAID Multi Mirror), дисковыми группами и пулами, томами и операциями с ними (создание снапшотов, клонирование), клиентскими хостами СХД и обслуживание высокоскоростного интерконнекта.

«Альт Сервер 10» — защищенная российская операционная система с набором прикладного программного обеспечения для серверных задач различного назначения.

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Цифровизация

«Большинство современных решений СХД является модулями ОС Linux, работающими в пространстве ядра, что требует проведение оптимизации компонентов целевой ОС, включая ядро. ПO Wareus работает в пользовательском пространстве, так как своим кодом обеспечивает необходимый функционал СХД. Такой подход упрощает интеграцию с операционной системой, но также требует внимательного и аккуратного тестирования для обеспечения надежности работы СХД Wareus во всевозможных режимах и конфигурациях», — сказал Олег Олейник, директор технической дирекции группы компаний «Аквариус».

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ГК «Аквариус» — российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два современных производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы и системы хранения данных. Также предлагает эффективные решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.

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