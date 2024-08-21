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«DатаРу» запускает новую линейку гибридных систем хранения данных «ДатаРу ОС» для бизнеса

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» объявил о запуске новой линейки гибридных систем хранения данных (СХД) «ДатаРу ОС». Новые решения предназначены для современных дата-центров, обеспечивая баланс между производительностью и экономичностью.

Новая линейка включает в себя модели начального и среднего уровней – «ДатаРу ОС 5310», «ДатаРу ОС 5510» и «ДатаРу ОС 5610». Все решения выполнены в форм-факторе 2U, предназначенном для установки в стандартные серверные стойки, оснащаются многоядерными процессорами ARM и поддерживают до 32 петабайт хранения на систему.

Поддержка накопителей SSD и HDD, а также вместительных полок расширения позволяет не только обеспечить высокую производительность при минимальных задержках, но и гибко управлять ресурсами и оптимизировать затраты

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цифровизация

Отличительной особенностью СХД «ДатаРу ОС» является поддержка гибридных рабочих нагрузок – блоков, файлов, контейнеров, что обеспечивает максимальную эффективность использования ресурсов и заметное снижение совокупной стоимости владения. Это делает их подходящим выбором для бизнеса, стремящегося к оптимизации инфраструктуры хранения данных.

Наконец, новые модели поддерживают в работе до 16 контроллеров, что позволяет добиться линейного увеличения производительности (IOPS) и емкости хранения данных. Это открывает возможности для масштабирования ИТ-инфраструктуры в зависимости от потребностей бизнеса.

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