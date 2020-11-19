«Инфосистемы Джет» и Cisco приглашают на совместный вебинар «Офис+удаленка. Какое оно, рабочее пространство будущего?»
3 декабря В 11.00 компании «Инфосистемы Джет» и Cisco приглашают на совместный вебинар «Офис+удаленка. Какое оно, рабочее пространство будущего?».
О чем пойдет речь?
Мир Работа никогда не будет прежней. Даже после окончания карантинных мер 54% опрошенных сотрудников хотели бы сохранить за собой право работать удаленно на постоянной основе, а 75% иметь возможность совмещать офис и home-офис. Гибридный формат «офис+удаленка» требует принципиально нового подхода к организации рабочего пространства не только со стороны сотрудников, но и компаний.
На вебинаре мы поговорим о том, какие задачи компании должны решить сейчас, чтобы вступить в post-covid период? Какие технологии позволят бесшовно и быстро масштабировать полученный опыт? Как эффективно и безопасно организовать рабочее пространство для офисной и удаленной работы? А также подробно обсудим подход компании Cisco к созданию современного офисного пространства.
Эксперты обсудят основные инструменты концепции Digital Workspace:
- Agile-офис – гибкое офисное пространство для экономии площадей и ресурсов;
- Как сервисы agile-офиса взаимодействуют с сетью и почему она так важна;
- IoT – умная система управления ресурсами здания;
- Eдиная платформа коммуникаций Cisco Webex для персональной и групповой работы;
- Система бронирования рабочих мест и сервисов;
- Проактивный мониторинг.
Будет полезно ИТ-руководителям, управляющим крупных компаний.
Модератор: Дмитрий Каросанидзе, руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы Джет».
Спикеры:
- Роман Морнев, эксперт направления видео и голосовые решения, «Инфосистемы Джет»;
- Сергей Яранцев, эксперт направления беспроводных технологий, «Инфосистемы Джет»;
- Николай Петренко, менеджер по решениям для совместной работы, Cisco.