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«Инфосистемы Джет» и Cisco приглашают на совместный вебинар «Офис+удаленка. Какое оно, рабочее пространство будущего?»

3 декабря В 11.00 компании «Инфосистемы Джет» и Cisco приглашают на совместный вебинар «Офис+удаленка. Какое оно, рабочее пространство будущего?».

О чем пойдет речь?

Мир Работа никогда не будет прежней. Даже после окончания карантинных мер 54% опрошенных сотрудников хотели бы сохранить за собой право работать удаленно на постоянной основе, а 75% иметь возможность совмещать офис и home-офис. Гибридный формат «офис+удаленка» требует принципиально нового подхода к организации рабочего пространства не только со стороны сотрудников, но и компаний.

На вебинаре мы поговорим о том, какие задачи компании должны решить сейчас, чтобы вступить в post-covid период? Какие технологии позволят бесшовно и быстро масштабировать полученный опыт? Как эффективно и безопасно организовать рабочее пространство для офисной и удаленной работы? А также подробно обсудим подход компании Cisco к созданию современного офисного пространства.

Эксперты обсудят основные инструменты концепции Digital Workspace:

  • Agile-офис – гибкое офисное пространство для экономии площадей и ресурсов;
  • Как сервисы agile-офиса взаимодействуют с сетью и почему она так важна;
  • IoT – умная система управления ресурсами здания;
  • Eдиная платформа коммуникаций Cisco Webex для персональной и групповой работы;
  • Система бронирования рабочих мест и сервисов;
  • Проактивный мониторинг.

Будет полезно ИТ-руководителям, управляющим крупных компаний.

Модератор: Дмитрий Каросанидзе, руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы Джет».

Спикеры:

  • Роман Морнев, эксперт направления видео и голосовые решения, «Инфосистемы Джет»;
  • Сергей Яранцев, эксперт направления беспроводных технологий, «Инфосистемы Джет»;
  • Николай Петренко, менеджер по решениям для совместной работы, Cisco.

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