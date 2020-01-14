МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов

МТС сообщила о запуске провайдером #CloudMTS нового облачного сервиса собственной разработки Containerum Managed Kubernetes. Его использование примерно вдвое сокращает время и затраты на запуск ИТ-решений, повышая конкурентоспособность российского бизнеса - компании смогут быстрее разрабатывать и внедрять бизнес-приложения и цифровые клиентские сервисы.

Новый сервис кратно ускоряет разработку, развертывание и администрирование ИТ-решений в облаке. Он создан на основе стартапа из собственного акселератора, который вошел в подразделение собственной разработки #CloudMTS.

Создание приложений происходит в несколько этапов, ключевыми из которых являются разработка и запуск сервиса в эксплуатацию. При традиционном подходе сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой. Может возникать «конфликт» между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования. Наличие в одном месте – контейнере – всех необходимых компонентов для создания и запуска приложений позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решений к новому окружению. Такой подход существенно ускоряет разработку и вывод новых сервисов на рынок. Сервис Containerum Managed Kubernetes, в свою очередь, предоставляет возможность для работы с неограниченным числом контейнеров в облачной среде.

Услуга позволит снизить затраты на разработку и вывод новых ИТ-решений на рынок. Сервис автоматизирует управление и администрирование ИТ-инфраструктуры, где размещаются приложения клиентов. Повышается надежность работы приложений за счет перераспределения входящего клиентского трафика и автоматического масштабирования. Сервис осуществляет резервное копирование кластеров, что обеспечивает непрерывную работу ИТ-решений клиентов.

Крупный бизнес из финансового сектора получит возможность быстрее запускать клиентские сервисы, чат-боты, голосовые помощники или сервисы онлайн-банкинга. Онлайн-ритейл получит инструмент, позволяющий оперативно масштабировать ресурсы своих сайтов в зависимости от поступающего трафика. Технологические стартапы и финтех-компании смогут быстрее обновлять свои решения, сводя к минимуму время их простоя.

«Мы – одни из немногих на российском рынке, кто запустил сервис по управлению контейнерными приложениями в облаке. Уверен, что услуга вызовет большой интерес со стороны ИТ-разработчиков и служб эксплуатации, которые смогут работать с сервисами, используя единую точку управления всей инфраструктурой. Мы реализуем уникальный опыт, предлагая клиентам сразу две версии услуги, в том числе с проактивным мониторингом и возможностью персонального общения с архитекторами сервиса. Услугой уже пользуется ряд компаний из финансового сектора, транспортной отрасли и сферы услуг», – отметил директор облачного провайдера #CloudMTS Олег Мотовилов.

Сервис предоставляется бесплатно, компании платят ежемесячно только за потребляемый объем облачных ресурсов. Можно воспользоваться двумя версиями: базовой и продвинутой. В рамках продвинутой версии клиенты получают проактивный мониторинг ИТ-ресурсов со стороны провайдера, сервисную поддержку на всех этапах, высокую доступность на уровне 99,95% и возможность прямой коммуникации с архитекторами. Базовая версия подойдет, к примеру, для разработки и тестирования ИТ-решений, продвинутая – для коммерческого запуска и эксплуатации критически важных приложений.

Сервис Containerum Managed Kubernetes является полностью собственной разработкой #CloudMTS. Программное решение, лежащее в его основе, первым на территории России и СНГ прошло сертификацию Cloud Native Computing Foundation. Команда разработчиков сервиса работает с системой оркестрации контейнеров Kubernetes, открытым программным обеспечением, с момента ее появления.

Услуга обеспечивает более быструю и эффективную работу с микросервисными (контейнерными) приложениями в облаке. Компании могут запускать и использовать готовые кластеры Кubernetes без необходимости их администрирования, которое осуществляется на стороне провайдера. Это позволяет экономить временные и финансовые ресурсы, связанные с разработкой и эксплуатацией ИТ-сервисов.

Более экономно используется облачное пространство: на один виртуальный сервер можно разместить в 2-3 раза больше приложений.

«Продвинутая» версия сервиса гарантирует SLA (Service Level Agreement, уровень предоставления услуги) на уровне 99,95%, проактивный мониторинг и техническую поддержку, а также прямой канал коммуникации с архитекторами сервиса. Взаимодействие клиентов с сервисом реализуется при помощи пользовательского интерфейса или через API-методы. Ранее провайдер объявлял о старте закрытого тестирования услуги.