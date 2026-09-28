CleverData Tag Manager является составляющей CDP-платформы CleverData, применяемой для сбора, анализа, обогащения и сегментирования клиентских данных с целью настройки персональных рассылок. Модуль Tag Manager направлен на структурирование и анализ действий пользователей на конкретно взятом сайте и может быть использован отдельно от платформы в качестве самостоятельного инструмента. Он окажется полезен маркетологам: функционал CleverData Tag Manager позволяет собирать уникальные события и отслеживать поведение посетителей сайта. К примеру, он зафиксирует такие действия пользователя, как нажатие на кнопку, посещение раздела сайта или каких-то определенных страниц, заполнение форм, время сессии, процент просмотра страницы, определит активность той или иной вкладки у человека.