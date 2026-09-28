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Ланит Lansoft CleverDATA Tag Manager
CleverData Tag Manager является составляющей CDP-платформы CleverData, применяемой для сбора, анализа, обогащения и сегментирования клиентских данных с целью настройки персональных рассылок. Модуль Tag Manager направлен на структурирование и анализ действий пользователей на конкретно взятом сайте и может быть использован отдельно от платформы в качестве самостоятельного инструмента. Он окажется полезен маркетологам: функционал CleverData Tag Manager позволяет собирать уникальные события и отслеживать поведение посетителей сайта. К примеру, он зафиксирует такие действия пользователя, как нажатие на кнопку, посещение раздела сайта или каких-то определенных страниц, заполнение форм, время сессии, процент просмотра страницы, определит активность той или иной вкладки у человека.
СОБЫТИЯ
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Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 74 3
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 3
|Россия - РФ - Российская федерация 168112 2
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3617 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 1
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