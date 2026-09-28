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Ланит Lansoft CleverDATA Tag Manager

CleverData Tag Manager является составляющей CDP-платформы CleverData, применяемой для сбора, анализа, обогащения и сегментирования клиентских данных с целью настройки персональных рассылок. Модуль Tag Manager направлен на структурирование и анализ действий пользователей на конкретно взятом сайте и может быть использован отдельно от платформы в качестве самостоятельного инструмента. Он окажется полезен маркетологам: функционал CleverData Tag Manager позволяет собирать уникальные события и отслеживать поведение посетителей сайта. К примеру, он зафиксирует такие действия пользователя, как нажатие на кнопку, посещение раздела сайта или каких-то определенных страниц, заполнение форм, время сессии, процент просмотра страницы, определит активность той или иной вкладки у человека.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.09.2026 Эксперты CleverData и «Ланит» стали авторами нового курса по автоматизации маркетинга в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 1
16.02.2024 Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI 1
22.12.2023 CDP CleverData Join включена в реестр российского ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 74 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13114 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8756 2
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 71 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13565 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2768 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2044 1
Таксономия - Taxonomy 89 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 210 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5338 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13278 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 829 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6687 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10150 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5729 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9667 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1554 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA CDP - CleverDATA Customer Data Platform 6 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 9 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMC - CleverDATA Data Monetization Center 10 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 300 1
Apache Flink 9 1
Ланит - Landev AI 7 1
Microsoft Azure 1531 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 264 1
Овчинникова Анна 6 1
Балаев Владислав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3617 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6224 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 72 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11936 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1528 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
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