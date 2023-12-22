CDP CleverData Join включена в реестр российского ПО

Платформа для управления клиентскими данными и автоматизации персонализированных коммуникаций Join от компании CleverData (входит в группу «Ланит»), внесена в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

CleverData Join ‒ платформа, способная управлять терабайтами сведений о клиентах и их поведении. Она работает с любым набором идентификаторов и атрибутов событий и профилей. CleverData Join позволяет собирать данные из десятков любых онлайн- и оффлайн-источников ‒ от событий на сайте до интеграций с корпоративными шинами данных. Информация проходит сквозь продвинутый и гибко настраиваемый конвейер обработки, который собирает воедино атрибуты профиля из разных источников, объединяет их по частичному или полному совпадению идентификаторов и строит единые пути для каждого клиента.

CleverData Join предоставляет возможности активации данных ‒ движок сегментации позволяет строить группу аудитории даже по таким сложным условиям, как комбинация значений атрибутов профиля и истории активности клиента за интервал времени. Эти сегменты используются для высокоэффективных кампаний в наиболее популярных рекламных кабинетах. Возможность обращения к хранилищу профилей через API дает широкие возможности в персонализации в реальном времени. Поддержка стриминга готовой информации в аналитическую базу данных раскрывает потенциал в продуктовой и BI-аналитике.

Включение CleverData Join в реестр российского ПО подтверждает ее соответствие требованиям, предъявляемым к программному обеспечению, разрабатываемому и используемому в России.

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CleverData – разработчик решений для управления клиентскими опытом и приватной работы с данными. В продуктовое портфолио компании входят решение для управления клиентским опытом – CleverData CDP, система управления тегами на сайте или в мобильном приложении – CleverData Tag Manager, технологическая платформа для обмена обезличенными данными между поставщиками и потребителями – CleverData 1DMC.

CleverData обслуживает федеральные торговые сети и банки, ведущие мировые агентства, производителей товаров премиум-сегмента, медиа и другие крупные компании. Компания основана в 2014 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.