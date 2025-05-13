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Ланит Lansoft CleverDATA CDP CleverDATA Customer Data Platform
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 67 5
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 4
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 457 1
|Ланит Омни 65 1
|Востриков Юрий 73 1
|Плешков Павел 4 1
|Сандаков Алексей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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