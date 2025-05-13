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Ланит Lansoft CleverDATA CDP CleverDATA Customer Data Platform



13.05.2025 Обновления в CDP CleverData Join: триггерные сценарии, ИИ-помощник сегментации и усиленная безопасность 1
16.02.2024 Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI 1
22.12.2023 CDP CleverData Join включена в реестр российского ПО 1
11.04.2023 Платформа CleverData CDP стала доступна в облаке Cloud 1
23.03.2023 CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 67 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 457 1
Ланит Омни 65 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5270 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 532 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1300 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9362 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4018 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 636 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4559 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 64 1
Таксономия - Taxonomy 67 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 823 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 969 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 560 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4947 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 426 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 99 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 103 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7958 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1693 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 8 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA Tag Manager 2 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 129 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMC - CleverDATA Data Monetization Center 9 1
Microsoft Azure 1425 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 159 1
Apache Flink 8 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 24 1
Востриков Юрий 73 1
Плешков Павел 4 1
Сандаков Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5575 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 73 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1665 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 582 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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