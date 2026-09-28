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Эксперты CleverData и «Ланит» стали авторами нового курса по автоматизации маркетинга в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород

В онлайн-магистратуре «Цифровой маркетинг» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород стартовала дисциплина «Маркетинговая автоматизация и сквозная аналитика». Занятия ведут специалисты CleverData (ИТ-холдинг Lansoft) и департамента корпоративных систем «Ланит». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Осенью 2025 г. CleverData и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород договорились о сотрудничестве в области подготовки специалистов для сферы диджитал-маркетинга. В 2026 г. был сформирован новый курс, который стал частью модуля второго года обучения.

Это практический цикл занятий о работе с клиентскими данными в маркетинге. Студенты узнают, как строить единый профиль клиента и делать сегментацию, разберутся в вопросах применения сквозной аналитики и триггерных коммуникаций, познакомятся с технологиями машинного обучения и LLM. Занятия строятся на учебных кейсах, составленных на основе реального проектного опыта. Бизнес-консультант CleverData Анна Овчинникова и руководитель команды ИИ-платформы Landev AIЛанит») Владислав Балаев на конкретных примерах продемонстрируют, как работают CDP и ML-модели и как их применять в маркетинговых задачах. По отдельным темам читать лекции будут приглашенные эксперты из индустрии.

Анна Овчинникова, бизнес-консультант CleverData: «Для нас, как для компании, чьи компетенции лежат на стыке технологий и маркетинга, это сотрудничество – логичный и важный шаг. Сегодня бизнес принимает решения на основе глубокого анализа данных, в котором широко задействованы ИИ-модели и машинное обучение. Мы рады, что наш практический опыт, воплощенный в продуктах CDP CleverData Join и CleverData Tag Manager, будет полезен. Надеемся, что знания и навыки, полученные студентами в рамках курса, повысят их ценность на рынке труда и обеспечат карьерный рост».

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Екатерина Артюшина, академический руководитель образовательной программы онлайн-магистратуры «Цифровой маркетинг», НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: «Высшая школа экономики традиционно стремится обеспечить максимально высокое качество образования и для этой цели активно привлекает к партнерству компании, которые являются лидерами своего направления. Благодаря сотрудничеству студенты смогут учиться на реальных проектах и опыте практиков».

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