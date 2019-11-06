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Х5 Retail Group выпустила продукт по сегментированию данных для таргетированной рекламы

Интернет Интернет-реклама Ритейл Розница

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, запустила сервис по автоматизации предоставления сегментов данных для клиентов и партнеров. Решение, полностью разработанное в дирекции больших данных X5 Retail Group, позволяет использовать накопленные данные об истории покупок для таргетированной digital-рекламы.

С помощью сервиса клиенты и партнеры Х5 могут самостоятельно конструировать сегменты любой сложности в зависимости от частоты покупок бренда в более чем 1,3 тыс. категорий товаров и ряда других параметров, запускать рекламные кампании на инвентаре Mail.ru, «Вконтакте», «Яндекса», Facebook, Instagram и GPMD. По результатам проведенной кампании заказчикам становится доступна расширенная sales-lift аналитика по каждому из сегментов, в том числе как вся кампания или отдельные креативы повлияли на увеличение продаж.

В основе методологии лежит оценка роста продаж через сравнение покупательской активности тестовых групп, которые взаимодействовали с рекламой продукта, и контрольной группы, которая рекламу не видела. Анализ позволяет с максимально возможной точностью исключить влияние таких факторов как сезонность, промоакции, активность конкурентов и т. д. Разработанное решение позволяет получать статистически значимые выводы о влиянии креатива, частоты, предложения или формата рекламы.

«Новый сервис по таргетингу Big Data X5 – это наш ответ на запрос рынка о прозрачной и измеримой отдаче от рекламных инвестиций. Мы ориентируемся на аналитические продукты и сервисы, которые помогают нашим клиентам оптимизировать свои процессы и обеспечить управленческие решения аналитикой нового уровня и качества», – сказал Дмитрий Прусов, директор развития продуктов больших данных X5 Retail Group.

В следующей версии продукта появится возможность создания смешанных таргетингов (соцдем и история покупок), а также формирования сегментов по склонности к покупке бренда или категории, и заказчики смогут показывать рекламу аудитории с максимальной вероятностью покупки в период рекламной кампании. Доступный инвентарь будет расширен за счет анализа аналогичных данных по результатам видео- и аудиорекламы заказчиков в магазинах. В планах на 2020 г. – расширение линейки продуктов и предоставление рынку новых возможностей по использованию больших данных X5.

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