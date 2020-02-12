МТС запустила онлайн-площадку с ИТ-продуктами для микробизнеса и самозанятых

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске онлайн-площадки, где клиенты могут без установки специального ПО и сторонних приложений подключить полезные ИТ-сервисы для бизнеса.

Платформа «МТС твой бизнес» предоставляет доступ к продуктам, которые помогут предпринимателями эффективно управлять своим делом. На текущий момент запущены следующие сервисы: Workzen — планировщик задач, который помогает управлять бизнесом и заменяет собой разрозненные аналоговые инструменты. Базовые функции: карточки клиентов с подробной информацией и историей заказов, наглядная доска с этапами работы по проектам и статусами по каждому заказу, календарь и напоминания о дедлайнах. Сервис доступен в офлайн-режиме; «МТС маркетолог» — сервис для самостоятельного запуска таргетированной мобильной и медийной рекламы в интернете. С помощью аналитики больших данных и специальных фильтров сервис помогает находить потенциальных клиентов среди десятков миллионов абонентов МТС; Insider — сервис для проверки контрагентов, который собирает официальные данные о юридических лицах в России, анализирует и предоставляет в удобной форме заключение о благонадежности проверяемых компаний. Сервис работает на базе b2b-стартапа из корпоративного акселератора МТС.

«У МТС существует ряд зарекомендовавших себя продуктов для малого бизнеса: от рекламных инструментов продвижения на основе больших данных до онлайн-касс и облачных сервисов. Создание единой платформы цифровых бизнес-решений — логичный шаг в развитии этого направления. На базе этой платформы мы сможем быстро развивать экосистему продуктов для малого бизнеса, в том числе, за счет партнерских сервисов, которые будут проходить тщательный отбор и проверку, чтобы мы могли гарантировать надежность и эффективность предлагаемых решений», — отметил первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу МТС Вячеслав Николаев.

Оплата сервисов Workzen и Insider реализована по подписной модели. В сервисе «МТС маркетолог» оплата происходит за каждую рекламную кампанию в зависимости от фактического объема рекламы и выбранных настроек. В текущем году портфель платформы пополнят новые продукты и сервисы МТС и партнеров, в частности появятся услуги «МТС банка», конструкторы сайтов и документов, а также программа лояльности.

Компании, у которых есть полезные для предпринимателей сервисы, могут стать партнерами площадки «МТС твой бизнес». Для того, чтобы добавить свой сервис на платформу, компания должна иметь ИП или юридическое лицо, а также соответствовать ряду критериев: от предоставления качественной поддержки пользователям до высокого уровня лояльности клиентов продукту.