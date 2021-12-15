МТС запускает сервис для автоматического управления корпоративными номерами

B2B-продукт «МТС бизнес API» доступен для подключения в личном кабинете клиента. Продукт позволяет автоматизировать управление большим количеством SIM-карт напрямую из привычной корпоративной системы клиента, проводить миллионы запросов в месяц, не перегружая сеть и круглосуточно контролировать связь, существенно сокращая временные издержки сотрудников, отвечающих за связь в компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Межрегиональный ТранзитТелеком».

«С интеграцией по API сотрудники смогут комфортно работать в привычной для себя системе и автоматизировать бизнес-процессы, управлять счетами сотрудников, что позволит сократить сроки получения детализации, вовремя отслеживать лимит связи сотрудников и быстро настраивать тарифы и услуги. Новое решение востребовано среди компаний, имеющих свою корпоративную систему и желающих максимально автоматизировать повторяющиеся процессы управления мобильными номерами МТС», — отметил Денис Улизко, руководитель стрима «МТС бизнес».

В отличие от функционала стандартных личных кабинетов бесплатный API дарит корпоративным клиентам МТС большую свободу действий, а также существенно ускоряет процесс внедрения желаемых конфигураций, непосредственно подходящих бизнесу. Среди самых популярных запросов в службу поддержки компании считаются выгрузка и анализ детализаций, контроль остатков лимитов, проверка баланса, проверка наличия блокировок, ручное выполнение которых занимает много времени. После интеграции с системами МТС по API сотрудники группы поддержки в кратчайшие сроки получают информацию по запросам, и настраивают автоматическую обработку данных под свои бизнес-задачи.

«МТС бизнес API» разработан специально для экономии рабочего времени на управление корпоративными номерами, позволяет получать большие потоки данных и сокращает время работы в семь раз по сравнению с обычным способом ручного выполнения подобных запросов.

Готовые возможности «МТС бизнес API»:

•Получать баланс и детализацию

•Узнавать об услугах и блокировках на номере (подключать/отключать их)

•Управлять тарифными планами

•Контролировать остатки по пакетам минут и интернета

•Управлять переадресацией вызовов

•Узнать страну пребывания, чтобы вовремя подключить/отключить услуги роуминга

•Получение данных о номерах и лицевых счетах, подключенных у клиента.

Подключить услугу можно в «Личном кабинете МТС бизнес» — раздел «Продукты».