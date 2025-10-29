«Авито Работа» и «Авито Услуги»: средние зарплатные предложения специалистов по созданию контента в соцсетях выросли на 24%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали рынок труда за январь-сентябрь 2025 г. и выяснили, что в России специалисты по созданию и продвижению контента в социальных сетях стали получать в среднем на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средний предлагаемый доход в этой сфере достиг 72 256 руб. в месяц. При этом аналитики «Авито Услуг» зафиксировали заметный рост спроса на услуги сторисмейкеров. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольший прирост средних предлагаемых зарплат показали контент-менеджеры — их средний доход вырос на 67%, достигнув 62 755 руб. в месяц. Эти специалисты отвечают за наполнение и ведение социальных сетей, создание текстового контента и взаимодействие с аудиторией. При этом уровень дохода контент-менеджеров во многом зависит от их опыта, а также от числа и масштаба проектов, над которыми они работают.

На втором месте оказались маркетологи, чьи средние предлагаемые доходы выросли на 59%, составив 94 598 руб. в месяц. В их обязанности входит разработка стратегий продвижения, анализ эффективности рекламных кампаний и управление бюджетами.

Топ-3 замыкают SMM-специалисты (+25%) со средним предлагаемым доходом в 54 353 руб. в месяц. Они занимаются комплексным ведением социальных сетей, включая создание контент-планов, визуальное оформление и запуск рекламы. Размер вознаграждения специалистов напрямую зависит от профессионального опыта, наличия портфолио, уровня экспертизы, а также количества и масштаба реализуемых проектов.

При этом аналитики платформы фиксируют интерес к таким позициям и со стороны соискателей — число откликов на позиции специалистов по созданию контента увеличилось на 13%. Лидерами по количеству откликов стали стримеры — интерес к этой позиции вырос на 81% при средней заработной плате в 90 306 руб. в месяц. Эти специалисты занимаются проведением прямых эфиров, взаимодействием с живой аудиторией и созданием развлекательного контента.

На втором месте по популярности у соискателей оказались видеомонтажеры — число откликов на эту позицию увеличилось на 55% при среднем предполагаемом доходе в 67 763 руб. в месяц. Топ-3 по соискательской активности замыкает профессия видеооператора — количество откликов выросло на 40%, а среднее зарплатное предложение составило 66 667 руб. в месяц.

По данным «Авито Услуг», в январе-сентябре 2025 г. в разных регионах России заметно вырос интерес к услугам сторисмейкеров. Самую высокую динамику спроса показала Московская область, где профессионалов для съемки коротких видео искали на 70% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

В Ставропольском крае услуги по созданию и монтажу вертикальных роликов стали на 60% более востребованы, в Приморском крае — на 54%, в Ленинградской области — на 53%, а в Камчатское крае — на 41%. Высокий рост спроса также зафиксирован в Ульяновской области (34%), Хабаровском крае (31%), Татарстане (30%), Вологодской и Кемеровской областях (по 27%).

«Рост спроса на визуальный и интерактивный контент в социальных сетях напрямую отражается на динамике средних зарплатных предложений специалистов этой сферы. За последние девять месяцев число вакансий, связанных с созданием и продвижением контента, увеличилось на 14%, а средние зарплатные предложения выросли на 24%. Это свидетельствует о структурных изменениях на рынке: бизнес активнее инвестирует в digital-направление, видя в нем эффективный инструмент продаж и коммуникации с аудиторией. Работодатели все чаще ищут специалистов, способных не просто создавать контент, а формировать визуальные истории бренда, адаптированные под разные форматы и платформы. В условиях конкуренции за внимание пользователя именно качественный визуал и профессиональное ведение соцсетей становятся факторами, влияющими на вовлеченность и лояльность аудитории»‎, — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

«Мы видим, что россияне все активнее обращаются к специалистам по созданию вертикальных видео: короткие ролики остаются одним из самых популярных форматов для общения и продвижения бизнеса в соцсетях. В январе-сентябре 2025 г. предложение на подобные услуги увеличилось в России в 2,1 раза. Такие данные демонстрируют, что все больше профессионалов помогают клиентам качественно оформлять свои аккаунты — от съемки и монтажа до сценариев и идей», — сказал Александр Семочкин, руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».