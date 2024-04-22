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В России вырос спрос на ремонт китайских смартфонов

В апреле 2024 г. спрос на ремонт мобильных телефонов увеличился на 30% по сравнению с мартом 2023 г., согласно данным «Авито Услуг». Отдельно на смартфоны китайского производства спрос увеличился в 2,5 раза (+143%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие китайские смартфоны россияне чаще всего сдают в сервис-центры и частным мастерам и в каких городах больше всего интерес к ремонту телефонов.

Самые часто ремонтируемые марки — Xiaomi, Honor

В топ-4 почти с одинаковыми показателями между собой делят Xiaomi, Honor, Realme, Tecno. Девайсы китайских производителей популярны у россиян: они производительные, по качеству не уступают аналогам, но привлекательнее по цене и не имеют проблем с гарантийным обслуживанием. Поскольку большинство покупателей отдают предпочтение телефонам этих марок, очевидно, что и ремонтируют их чаще, чем гаджеты от других производителей. Сложившийся тренд отражает и изменение доли спроса на ремонт китайских смартфонов: она выросла с 20% в апреле 2023 г. до 37% в апреле 2024 г.

Александр Семочкин, руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах»: «Сейчас мы видим изменение поведенческих паттернов владельцев мобильной техники. Самые современные флагманские телефоны служат дольше своих предшественников. Если раньше телефон отдавали на запчасти через два-три года, то сейчас его ремонтируют. С некоторыми марками сложилась уникальная для рынка ситуация: многие потребители до сих пор используют старые смартфоны до 2019 г. выпуска, чтобы пользоваться Google-сервисами»

Самые лояльные пользователи китайских смартфонов - в Улан-Удэ

51% пользователей из Улан-Удэ отдают в ремонт именно китайские модели телефонов. В 2023 г. доля спроса на ремонт таких девайсов составляла 29%. Ровно половина (50%) казанцев, 48% краснодарцев и 47% жителей Тольятти обращаются за ремонтов китайских моделей.

В то же время в общей доле спроса на ремонт меньше всего «китайцы» занимают в Барнауле (24%), Иркутске и Уфе (26% от общего спроса в каждом городе).

Предложение спешит за спросом

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По итогам марта 2024 г. количество предложений по ремонту китайских мобильных телефонов по стране в целом выросло вдвое (+96%) за последний год. Исполнителю чувствуют ситуацию на рынке и выходят с новыми предложениями.

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«Авито Услуги» – сервис для получения заказов на услуги через интернет. На платформе представлено более 3,5 млн объявлений в самых разных категориях услуг — от строительных бригад и транспортных компаний до бьюти-мастеров, бухгалтеров и специалистов по ремонту техники.

«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, онлайн-платформа объявлений. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более восьми сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений.

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