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Решение «СберТеха» поможет бизнесу поддерживать высокую скорость изменений ИТ-ландшафта

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» представил рынку Platform V Works::Architect — инструмент для управления ИТ-архитектурой. Решение помогает компаниям снизить затраты и время на изменение ИТ-ландшафта за счет роста производительности архитекторов и визуализации проектирования для сокращения ошибок. Также инструмент повышает уровень прозрачности ИТ-инфраструктуры для бизнеса, позволяя точнее формулировать потребности и прогнозировать стоимость изменений. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V Works::Architect объединяет преимущества классического визуального проектирования и концепции цифровой архитектуры (architecture as code). Это позволяет каждому участнику процесса проектирования выбирать подход, который удобен именно дня него. Целостность и полнота архитектуры разрабатываемого решения при этом сохраняется. Кроме того, концепция цифрового проектирования позволяет упростить внедрение ИИ-подхода: архитектурный репозиторий становится удобной базой данных для обучения и использования AI/ML-моделей.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «В эпоху цифровой трансформации возможность гибкого управления ИТ-архитектурой становится стратегическим преимуществом компании и драйвером для достижения коммерческого успеха. При этом важно сохранять высочайшие стандарты надежности, безопасности и производительности. Поэтому мы разработали Platform V Works::Architect — удобный инструмент архитектурного проектирования. Он обеспечивает основу для быстрого и качественного внедрения изменений в существующую ИТ-среду организации и помогает бизнесу оставаться конкурентоспособным».

Platform V Works::Architect дает возможность настраивать методологию и поддерживать версионность архитектуры в соответствии с обновлениями информационных систем и программных продуктов. Также решение позволяет специалистам одновременно вести работу в общей области проектирования и помогает контролировать соблюдение корпоративных стандартов.

Новый продукт входит в состав Platform V Works — платформенного решения для эффективной разработки ПО. Он позволяет оптимизировать процесс создания корпоративных информационных систем и тиражируемого программного обеспечения. Platform V Works::Architect может поставляться как в виде самостоятельного решения, так и в составе инструментов для ИТ-разработки. Продукт включен в Реестр российского ПО, подходит для задач импортозамещения и обеспечивает бесшовный переход с популярных зарубежных решений для архитектурного проектирования.

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